Локации, которые обязательно нужно посетить этим летом

Природа Казахстана славится своим разнообразным природным ландшафтом. В стране можно встретить как горные вершины, так и бескрайние степи и лазурные озера. Zakon.kz собрал туристические места, которые обязательно нужно посетить каждому туристу в этом году.

Как выбрать идеальное направление для отдыха

Выбор идеального направления для отдыха зависит от личных предпочтений, интересов, бюджета и времени отпуска. Главное – определить, какой отдых вы хотите. Активный или спокойный отдых на пляже? Природа или города? Также следует понять, сколько вы готовы потратить на отдых, включая расходы на транспорт, проживание, питание, развлечения и другое.

Алаколь

Алаколь расположен в юго-восточной части Казахстана на границе Абайской и Жетысуской областей. Издавна состав воды озера славится целебными свойствами, поэтому ежегодно подкрепить здоровье сюда приезжают туристы со всего Казахстана. Согласно названию, Алаколь меняет цвет несколько раз за день. Когда дует ветер, он становится серым, когда светит солнце – синим, а если идет дождь – розовым. В Алаколь впадают реки Катынсу, Урджар, Жаманоткель, Емелькуйса, Жаманты и Ыргайты.

Что посмотреть и чем заняться

Прогулки по берегу озера Алаколь.

Туры на остров.

Катание на катамаране и гидроцикле.

Вечерние дискотеки.

Посетить местные рынки и ярмарки.

Балхаш

Второе по величине в Казахстане озеро – Балхаш, расположенное на юго-востоке страны. Озеро занимает 14-е место в списке крупнейших озер мира. Особенностью Балхаша является то, что одна его половина соленая, а другая – пресная. Вокруг озера есть возможности для активного отдыха, пеших и велосипедных прогулок. Балхаш – излюбленное место рыбаков. На курорте можно попробовать местную рыбу, которую продают почти в каждом магазине.

Советы по планированию поездки

Перед поездкой учитывайте климатические условия, инфраструктуру и возможности для развлечений. Жилье постарайтесь забронировать заранее. Планируя отпуск, составьте список необходимых вещей для пляжного отдыха и не забудьте крем SPF для защиты кожи от солнца.

Бурабай

Бурабай (также известный как Боровое) – одно из самых красивых природных мест в Казахстане, привлекающее туристов своими живописными пейзажами. Это отличное место для тех, кто ищет активный отдых и возможность насладиться тишиной и спокойствием природы.

Катон-Карагай

Популярное село среди туристов со всего мира расположено в восточной части Казахстана. Вокруг Катон-Карагая есть множество живописных маршрутов для пеших походов, которые проходят через горы, леса и ущелья. К тому же здесь находится Маркакольский заповедник и национальный парк. Туристы могут арендовать лошадей и исследовать окрестные горные тропы и леса в сопровождении опытного гида.

Мангышлак (Мангистау)

Полуостров Мангышлак расположен на восточном побережье Каспийского моря. Западный регион Казахстана известен своей уникальной природной средой, а также историческими и культурными достопримечательностями. В некоторых частях Мангышлака можно увидеть песчаные дюны и пустынные пейзажи, которые создают впечатляющие виды для фотосессий. Место обладает множеством целебных источников. Чудо, которое находится рядом и примыкает к полуострову плато Устюрт. Об этом месте знают туристы со всего мира.

Кайынды

Озеро расположено в Алматинской области, в северной части Тянь-Шаня. По информации Министерства спорта и туризма, рейтинг самых популярных мест страны возглавляет Алматинский горный кластер, куда входит Большое Алматинское озеро, озера Кольсай и Кайынды. Кайынды образовалось в результате сильного землетрясения, на его дне раньше находился лес, поэтому в народе его также называют "затонувший лес". Ежегодно живописные горные пейзажи привлекают туристов со всего Казахстана.

Актау

Центр Мангистауской области Актау расположен на побережье Каспийского моря в западной части Казахстана. Город интересен туристам как отправная точка для исследования уникальной природы Мангышлакского полуострова и окрестных достопримечательностей. Плюс западная столица расположена на побережье самого большого озера. Пляжный сезон в Актау длится с июня по сентябрь.

Описание и достопримечательности

Набережная в Актау.

Мечеть Бекет Ата.

Скальная тропа.

Маяк "Меловой".

Постамент "Каравелла".

Капчагай

Капчагайское водохранилище – это популярное туристическое место среди жителей Алматы (70 км от города) и Алматинской области. К примеру, добраться до курорта из Алматы можно всего лишь за 1,5 часа. Неподалеко от Капчагая расположен город Конаев. На побережье Капчагая есть множество зон отдыха, где можно найти подходящий по бюджету вариант.

Кольсайские озера

Одна из самых живописных природных достопримечательностей Казахстана. Кольсайские озера находятся в Заилийском Алатау, в предгорьях Тянь-Шаня, вблизи города Алматы. До первого озера можно добраться на автомобиле примерно за 3-4 часа от Алматы, затем нужно пешком подниматься к озерам. Озера известны своей кристально чистой голубой водой, которая меняет оттенок в зависимости от времени года и освещения. Окружающие горы, покрытые лесами, создают живописные пейзажи, особенно весной и летом, когда цветут разнообразные растения.

Безопасность и этикет в путешествиях

Следите за своими личными вещами, особенно в общественных местах. Изучите основные правила поведения и местные обычаи, а также соблюдайте местное законодательство. Сохраняйте природу и не оставляйте мусор в неположенных местах.