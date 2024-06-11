Укрепите иммунитет и спаситесь от жары: как правильно сварить морс
Преимущества морса перед соками
Ошибочно считать, что между морсом и соком не существует различий. Хотя оба напитка производятся из ягод и имеют схожую консистенцию, они отличаются как по вкусу, так по способу приготовления. Морс не подвергается длительному кипячению, в результате чего в нем сохраняется больше полезных веществ.
Классический ягодный морс
Классический способ приготовления ягодного морса. Ягоды и фрукты помыть и освободить от косточек. Пробить в блендере, залить кипяченой водой и несколько минут подержать на огне, не доводя до кипения. Напиток снять с огня, немного дать остыть, после чего процедить через сито или марлю. Приготовить отдельно сахарный сироп, залив сахар кипятком. Когда сахар полностью растворится, обязательно остудить, и только затем добавить в ягодный морс. Сироп можно заменить медом.
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Как морс помогает укрепить иммунитет
Напиток получил известность как средство, укрепляющее иммунитет и помогающее в борьбе с простудой очень давно. Фаворитом здесь выступает морс из клюквы. Ягода обладает невероятным количеством витамина С. Напиток поднимает тонус, снижает температуру тела и повышает сопротивляемость организма. Не меньшими полезными свойствами обладает еще одна лесная ягода – брусника. Помимо лечебных свойств при простудах, ягода имеет противовоспалительный эффект. Морс из брусники рекомендуется пить при болезнях почек и цистите.
Разнообразие рецептов морса
Каждая ягода, входящая в состав морса, оказывает свой положительный эффект на организм.
Ежевичный морс. Обнаружена способность к нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, благотворно влияет на нервную систему, повышает иммунитет и хорошо утоляет жажду.
Смородиновый морс. Благодаря составу веществ в смородине морс способствует укреплению сосудов и иммунитета, а также имеет противовоспалительные свойства.
Черничный морс. Снижает уровень сахара в крови, обладает закрепительным эффектом при расстройствах желудка и имеет профилактический эффект при болезнях глаз.
Облепиховый морс. Облепиха дает напитку такие полезные свойства, как наличие полезных для организма антиоксидантов и большое количество витамина Е.
Вишневый морс. Влияет на снижение уровня холестерина и улучшает пищеварение.
Морс из крыжовника. Стимулирует обмен веществ и выравнивает давление.
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Полезные вещества и витамины
Ягоды известны в медицине своими полезными свойствами, их состав хорошо изучен. Соответственно, все благоприятные для человека качества ягода придает морсам.
Антиоксиданты и их роль
Антиоксиданты относятся к группе веществ, обладающих омолаживающим эффектом, и таких антиоксидантов в морсах несколько.
Флавоноиды. Если ранее бытовало мнение, что данный вид антиоксидантов находится только в винограде и вине, то в настоящее время эти вещества обнаружены в нескольких видах ягод, таких как черника и клубника.
Фитостерины. Чрезвычайно полезные для организма вещества, так как они препятствуют образованию холестерина. А холестерин, как известно, имеет свойство откладываться на стенках сосудов, что приводит в дальнейшем к их закупориванию, в результате чего возможен инсульт и инфаркт. В ягодах находится пектин, который и способствует снижению уровня холестерина. Помимо яблок, большое количество пектина также находится в малине, крыжовнике и красной смородине.
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Витамины и минералы в морсе
О богатстве ягод витаминами и их пользе известно давно. В ягодных морсах присутствуют такие витамины, как витамин А, С, Е, витамины группы В, К, РР и др.
Как регулировать сладость морса
Самый большой недостаток морсов – наличие большого количества сахаров и калорийность. Самый высокий показатель калорийности у абрикосов и вишни. Минимальный – у лесных ягод (клюква, брусника, облепиха и т. д.). Для того, чтобы снизить отрицательный эффект, медики советуют вместо сахара при приготовлении морса использовать мед. В некоторых случаях без добавления сладости можно обойтись. Ягодный напиток с приятной кислинкой в жару отлично утолит жажду и не принесет никакого вреда.
Как сохранить полезные вещества при приготовлении
Существует несколько приемов для сохранения полезных веществ в ягодных морсах.
- Использовать для приготовления морсов только кипяченную воду или негазированную минеральную.
- Подвергать кипячению и затем хранить морс нужно в посуде, не подверженной окислению. Лучше, если это будут емкости из стекла, глины или керамики.
- Вместо сахара лучше добавить в конце приготовления немного меда. Если же хочется использовать сахар, то приготовьте отдельно сахарный сироп. Остудите его перед тем, как смешивать с ягодным морсом.
- Увеличить пользу напитка и улучшить вкус можно, добавив перед подачей дольки лимона или апельсина, а также кубики льда.
- Хранить ягодные морсы необходимо в холодильнике и не более суток.