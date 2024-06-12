Когда выходят замуж и женятся представители разных знаков зодиака

Астрологи уверены, что свадебный гороскоп расскажет, что вам уготовила судьба на любовном фронте, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Овны влюбляются так же быстро, как и женятся. У них не хватает терпения чего-либо ждать. Очень часто такая спешка оборачивается для них разочарованием. Импульсивным Овнам следует быть чуть осмотрительнее, но их горячий нрав ничем не усмирить, поэтому количество браков в их жизни пересчитать по пальцам вряд ли получится.

В свою очередь Тельцы избирательно подходят к выбору партнера, ведь их главной целью являются серьезные и длительные отношения. Если Телец делает предложение, то можете не сомневаться: он в вас полностью уверен. Как правило, если представители данного знака однажды обожглись, больше идти в ЗАГС они не решатся. Только в редких случаях браки Тельцов могут перешагнуть отметку в единицу.

Близнецы – поздние пташки. Свободолюбивая натура этого представителя зодиакального круга не спешит обременять себя серьезными отношениями. Чаще всего в старости Близнецы остаются за бортом семейной жизни и продолжают довольствоваться лишь редкими встречами с противоположным полом.

А вот семья для Раков – главная ценность жизни. Они стремятся построить ее только с тем, кто разделяет их идеалы и планы. Уже в юности представители этого знака начинают присматриваться к потенциальным кандидатам, но нередко такие поиски приводят к разочарованию.

Львов по праву можно назвать почитателями поздних браков. К семье они идут очень долго, ведь большую часть жизни посвящают самореализации. Как ни странно, из амбициозных и отчасти эгоистичных Львов получаются прекрасные семьянины, которые всеми силами попытаются сохранить свою семью в кризисное время.

Трудолюбивых Дев смело можно относить к карьеристам. Вступают в брак они абсолютно осознанно, вдоль и поперек оценив своего партнера и приняв взвешенное решение. В отношениях они всегда верны своему избраннику или избраннице, а в сложные моменты стараются оставаться для своего возлюбленного незыблемой поддержкой.

Что Весам нужно от жизни, не знают даже они сами. Долгие поиски себя и своего места в этом мире отнимают у них много сил и чаще всего приводят к разбитому корыту. Их походы в ЗАГС не превышают одного раза, а порой и вовсе равняются нулю.

Всепоглощающая ревность Скорпионов всегда приводит их к проблемам в личной жизни. Случается такое, что после 40 пыл Скорпионов немного утихает и шансы на любовь повышаются, но, как правило, к этому возрасту они уже успевают смириться со своим одиночеством.

Стрельцы – главные поклонники свободных отношений. Они боятся обязательств и ответственности, как огня. К браку они оказываются готовы только ближе к 40 и решаются на него лишь раз. Как правило, со своим выбором они не прогадывают и поэтому живут счастливо с партнером всю оставшуюся жизнь.

Козероги, как отмечено в публикации Woman.ru, готовы обручиться, еще не достигнув 20 лет. Любовь им кажется совершенно очаровательным чувством, на фоне которого все остальное в жизни меркнет. Страстные романтики не боятся отношений и ответственности и потому с легкостью отправляются за штампом в паспорте в совсем молодые годы.

Водолеи спокойно могут провести жизнь в гордом одиночестве. Им неважна семья, они не стремятся к наследникам и вполне счастливо проживают жизнь, посвящая ее только себе. Если же судьба все-таки преподносит Водолею потенциального партнера для совместной жизни, ждать быстрых действий от него не стоит.

Романтичные Рыбы мечтают о красивой свадьбе и семейной жизни с ранних лет. Они отдают предпочтение творческим личностям, с которыми смогут разделить свою жизнь. На создание семьи Рыбы решаются практически сразу, как только почувствуют, что наконец нашли то, что так долго искали.

10 июня прошел праздник, посвященный излюбленному холодному лакомству, – Всемирный день мороженого. Обычно при выборе десерта глаза просто разбегаются: стаканчик, рожок, фруктовый лед. И каждый вид имеет свой неповторимый шарм, как и разные представители гороскопа. Подробнее читайте здесь.