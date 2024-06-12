Жара до +40, ливень и град ожидаются в ряде областей Казахстана в четверг

В 14 областях страны на 13 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке, востоке области – туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на востоке, в центре области – туман. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается туман.



На западе, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза, днем – град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы временами ожидается гроза. В Конаеве временами ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 17-22 м/с.



В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, юге, в центре порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +40. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на побережье области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в Актюбинской области ожидается сильная жара +35+37. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сильная жара +35+38. В Атырау днем сильная жара +35.



Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+37.



Ночью на юге, в центре Абайской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на западе, юге, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем при грозе порывы 15-18 м/с.



Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем при грозе порывы 15-18 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидается гроза, днем – град, шквал. Днем на севере области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15 м/с.



Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее с оперативным штормовым предупреждением выступил Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы.