Мода сезона лето-2024: как составить базовый гардероб для девушек со спортивным стилем жизни

Модный тренд лета-2024 благоволит девушкам, предпочитающим спортивный образ жизни. Как составить базовый гардероб, сохранив увлечение спортом и позволив себе выглядеть ярко и модно – об этом в материале Zakon.kz.

Увлечение девушки спортом часто отражается на ее гардеробе, где большую часть вещей составляют футболки, штаны, толстовки, бомберы, спортивные костюмы и т. д. Между тем модные тренды лета 2024 года предлагают фанатам спортивного образа жизни отличный выбор для формирования капсульного гардероба.

Как сформировать капсульный гардероб для девушки со спортивным образом жизни

Правила составления базового гардероба для спортивных девушек не отличаются радикально от всех остальных. Сезонный набор вещей в капсуле должен составлять порядка 20 вещей, включая обувь и аксессуары. Самый важный принцип – все предметы должны сочетаться между собой по стилю и цвету и позволить хозяйке скомпоновать несколько образов. Сезонные хиты покупаем в дополнение к капсуле для того, чтобы сделать лук ярким и модным.





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Стандартный набор вещей для базового гардероба современной девушки состоит из четырех блоков:

"низ" (bottoms);

"верх" (tops);

верхняя одежда (coats);

аксессуары (платки, шарфы, сумки, бижутерия и т. д.)

Плюсом к четырем блокам идет обувь, летом мы игнорируем группу верхней одежды. Девушкам со спортивным стилем жизни можно дополнить базовый гардероб отдельным блоком вещей для занятий спортом. К слову, это подтверждает другой значимый принцип – при формировании базового гардероба нужно всегда исходить из образа жизни женщины. Но это не означает, что выбор вещей должен быть ограничен увлечением спортом, ездой на велосипедах по выходным с друзьями на пикник и т. п. Стилисты считают, что для девушек наличие платьев, юбок и сарафанов в базовом гардеробе обязательно, тем более, что они ходят на работу или на занятия в институт, возможно, сейчас находятся в декрете.

Какие вещи должны входить в базовый гардероб девушки со спортивным стилем жизни

Если девушка работает в офисе, то ей следует включить в базовый гардероб пару платьев. Они могут быть выдержаны в деловом стиле или кэжуал, что недалеко ушло от сдержанности спортивного стиля. Стоит также подумать о красивом платье на выход, к примеру, в театр или на какое-то торжество. Спортивная фигура даст дополнительные бонусы к эффектной обертке. Штаны и джинсы для работы лучше заменить на классические брюки, сейчас также в моде брючные костюмы светлых тонов – белые, голубые, кремовые. Они так же будут выигрышно смотреться на подтянутой фигуре. Дополнительный бонус – костюм можно делить и носить предметы отдельно с другими базовыми вещами или сезонными новинками.





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Набор вещей для капсульного гардероба на лето 2024

Для низа: белые брюки – хит сезона лета-2024, ткань – плотное х/б или шелковый креп; бежевые брюки льняные; юбка (можно в спортивном стиле); джинсы – остаются в моде и актуальны для повседневных случаев; леггинсы в светлых тонах – реверанс дизайнеров в сторону любительниц спортивного стиля; шорты – объемные шорты остаются актуальными, нужно только следить за их длиной. Лучше смотрятся шорты на ремне, шорты на резинке внешне могут напоминать мужские боксерские трусы.



Для верха: пара рубашек светлых оттенков: белого, кремового, слоновой кости, голубого и т. д.;

пара рубашек с классическим принтами – полоска, клетка, горох и т. д.; пара блузок в светлых тонах; пара маек – одна кипенно-белая или в светлых тонах без трафаретов и надписей, а другая с ярким принтом; пара платьев разной длины и фасонов по различным случаям: работа, прогулка в летнем парке или выход на торжество; сарафан – отличный предмет базового гардероба на лето-2024, спортивная фигура позволяет открывать зону плеч и делать образ привлекательным; футболки – лучше безупречно белого цвета без принтов, надписей и трафаретов.





Фото: freepik

Модный тренд на спортивный образ жизни летом-2024 продолжается, поэтому в базовом гардеробе актуальными будут спортивные костюмы. Что касается обуви, то она подбирается исходя из базовых цветов. Для низа – это обычно белый и черный или коричневый и серый. В капсульный летний гардероб стилисты советуют включить лоферы, балетки, туфли-лодочки, босоножки на спокойном ходу и/или на высоком каблуке, а также любимые спортивными девушками кроссовки и белые кеды.



Аксессуары для базового гардероба девушек со спортивным стилем жизни

Спортивная сумка для тренировок тоже может стать частью базового гардероба. А если на ручку повязать яркий платок в модном цвете лета-2024, то она станет еще и стильным акцентом в спортивном образе хозяйки. К слову, стилисты советуют использовать сумки, шарфы, платки и бижутерию в качестве сезонных новинок – они не так дороги, придают внешнему облику модный шарм, и их легко поменять, не ломая капсулу. Сумка или рюкзак, в отличие от базовых вещей, могут быть в ярких цветах – красном, желтом, синем, зеленом, оранжевом и т. д. Для платков и шарфов актуальны принты – геометрические фигуры, цветы, картины и т. д.

Ранее Zakon.kz рассказал, как составить базовую капсулу гардероба для домохозяйки. Материал можно прочесть здесь.