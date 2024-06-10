Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки

Капсульный гардероб из модных вещей на лето 2024 для домохозяек требует особого подхода. Zakon.kz собрал советы специалистов, как выбрать базовые вещи для домохозяйки, какой вид одежды в него нужно включить, и как часто нужно покупать модные новинки.

Что такое капсульный гардероб

Капсульный гардероб – это набор вещей, хорошо сочетающихся между собой по цвету и стилю и подходящих на все случаи жизни. Дополнительный плюс – вещи из капсульного гардероба подолгу не выходят из моды, достаточно добавлять по одной-две вещи каждые несколько лет, чтобы образы не утратили своей актуальности. Обычно капсулы состоят из 20 предметов, включая обувь и аксессуары. Стилисты советуют выбирать вещи в нейтральных тонах и оттенках, которые легко можно сочетать между собой. Акценты делаются за счет модных сезонных вещей.

Как правильно составить базовый гардероб домохозяйки

Прежде чем перейти к покупкам или выбору вещей, необходимо определиться с целями: для каких случаев нужно подобрать капсульные вещи. У каждой домохозяйки будет свой список, но он должен включать несколько категорий:

• одежда для прогулок по городу и посещений кафе с друзьями и близкими; • одежда для прогулок с детьми или внуками; • одежда для бытовых выходов: на рынок, в соседний магазин, химчистку, отделение банка, отвезти детей в школу и т. д.; • одежда для праздничных и торжественных мероприятий; • домашняя одежда; • обувь для всех случаев; • сумки и украшения для капсульных вещей.

Следующий этап – выбор цветовой гаммы. Стилисты советуют выбрать два основных оттенка для базовых вещей, к примеру, черный и белый, коричневый и серый. Их задача не спорить, а гармонировать с другими цветами в одежде. В этих оттенках подбирают вещи для низа (брюки, юбки и пр.), обувь и аксессуары.





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Такой выбор легко можно дополнить любыми цветовыми решениями в пастельных тонах для верха: голубой, кремовый, розовый (пудровый), сиреневый, кофе с молоком, песочный и т. д. Отдельно можно подобрать несколько вещей в акцентных тонах: розового, красного, желтого или зеленого. Для базового гардероба лучше выбирать классические расцветки – клетка, горошек, полоска, гусиная лапка, одним словом, те принты, которые всегда остаются в моде.

Когда с выбором цвета для одежды вы определились, то можно подумать над парой-тройкой вещей для верха, которые бы делали гардероб более ярким и модным. Одежды для верха должно быть больше, чем для низа. Это могут быть: майка с каким-то ярким и модным принтом, блузка с необычной формой рукавов или воланами и т. д. Главное правило, они должны сочетаться по стилю и цвету с базовым низом. Например, классические брюки в бежевом цвете, туфли на высоком каблуке и блузка оригинального фасона – отличный образ для похода с близкими или друзьями вечером в кафе.

Эти же бежевые брюки будут хорошо сочетаться с белой рубашкой мужского покроя и лоферами – образ для похода по магазинам или в школу за детьми. К слову, блузку оригинального фасона можно далеко не убирать – она будет хорошо сочетаться с голубыми джинсами прямого кроя и белыми кедами. Это тоже неплохой вариант для посиделок с друзьями на летней террасе. Джинсы по-прежнему в тренде, и от них не стоит отказываться при формировании капсульного гардероба.



Какие вещи должны составить базу капсульного гардероба домохозяйки

При формировании списка капсульного гардероба необходимо исходить из образа жизни, возраста и климата.

Примерный набор вещей для низа:

• белые брюки х/б, кипенно-белый сейчас очень моден; • светло-бежевые брюки из льна прямого кроя; • бежевые классические брюки из смесовых тканей; • юбка прямая; • джинсы прямого кроя.

К ним можно добавить брюки-бермуды, джинсовую юбку, шорты, юбку-плиссе и т. д. – главное, чтобы эти вещи были выдержаны в базовых оттенках и сочетались между собой.





Фото: pixabay

Примерный набор вещей для верха капсульного гардероба домохозяйки:

• рубашка белая мужского кроя; • рубашка в светлых тонах по фигуре, можно с принтами (горошек, мелкая полоска или клетка); • рубашка из льна однотонной расцветки; • топы белый и в модной цветовой гамме; • майка/футболка кипенно-белая, без принтов; • майка с модным принтом; • блузка легкая оригинального кроя в светлых тонах; • блузка с модным цветочным принтом; • сарафан летний для прогулок однотонный, или в тонкую полоску, или с цветочным принтом и т. д.; • платье каскадного модного кроя в модных тонах или расцветках, в пол; • платье прямого кроя; • платье для вечернего выхода.

Набор вещей для верха может быть изменен или дополнен, количество блузок, платьев или рубашек также может быть увеличено или уменьшено. Главное требование – сочетаемость по цвету и стилю – остается неизменным.

Обувь и аксессуары для базового гардероба домохозяйки

Обувь по количеству и типу для домохозяйки мало чем отличается от капсульного гардероба работающей женщины. Туфли или босоножки на высоком каблуке домохозяйка может надеть на встречу в кафе с близкими или друзьями, а также дополнить свое вечернее платье на торжество. Популярные в последние годы модели на спокойном ходу – лоферы, туфли-лодочки, балетки, а также белые кеды или кроссовки подойдут для особого случая. Ими можно дополнить образы для прогулок по городу, прогулок с детьми на детской площадке, походам по магазинам и рынкам, поездкам за город и т. д. Цветовая гамма для обуви должна быть базовой. С сумками можно поэкспериментировать, если по правилам они должны быть выдержаны в одном стиле с базовым гардеробом, то по цвету можно выбрать модель в акцентных тонах. Это сделает образ более ярким и стильным.





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Домашняя одежда в капсульном гардеробе

Правила составления набора вещей для дома не отличаются от остальных. Домохозяйки много времени проводят дома, поэтому для этого случая необходим свой набор вещей. Стилисты советуют отказаться от большого числа трикотажный вещей, так как они быстро теряют вид и форму и делают образ женщины непривлекательным. Вместо традиционных футболок и маек лучше носить дома рубашки из х/б или шелка, которые хорошо держат форму и подчеркивают фигуру. Для низа, соответственно, необходимо выбирать брюки или бермуды из тканей, которые слегка растягиваются при движении, создавая комфорт. Хорошо иметь несколько платьев для дома, свободного кроя в пол. Общее правило: для работы по дому (уборка, глажка, приготовление пищи и т. д.) необходимо иметь отдельные комплекты рабочей одежды и фартуки.

Ранее Zakon.kz рассказал, как составить модный капсульный гардероб для работающей женщины. Материал можно посмотреть здесь.