Женская мода весны-2024: спортивный стиль для прогулок по городу и занятий

Спортивная одежда давно стала неотъемлемой частью женского гардероба. Zakon.kz рассказывает о трендовых моделях спортивной одежды весны-2024 и о том, на какой декор стоит обратить внимание при покупке.

Спортивный стиль в одежде популярен у женщин, и они охотно используют его по различным поводам: прогулок по городу, поездок на пикник или на работу, если позволяет дресс-код компании. Появилось даже определение спорт-шик – модное направление, выходящее за границы тренажерного зала.



Модные тренды женской спортивной одежды весна-2024

Актуальные тренды весны-2024 включают как классические модели свободного кроя из натуральных тканей, так и облегающие фигуру костюмы с шортами, кроп-топами или велосипедками. Все эти вещи можно легко компоновать между собой и с другими модными моделями этого сезона.





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Какие тренды можно было увидеть на модных показах весенне-летнего сезона

Винтаж в стиле 80-х. Модели не являются абсолютной калькой моды того времени, за основу взяты яркость и дерзость нарядов, а также силуэт с объемным верхом и зауженным низом. Например, можно скомпоновать пиджак или свитер оверсайз с плотными яркими лосинами.

Декор. Дизайнеры одежды ушли от скучных и однотонных оттенков в спортивной одежде и теперь предлагают модели, украшенные жемчугом, стразами, цветами, крупными надписями и т. д.

Оригинальные принты. Другая форма оформления спортивных моделей весны-2024 – использование принтов. В моде полоска и горох, цветочные принты и милитари, геометрические фигурки и поп-арт, рисунки и т. д.





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Цветовая палитра. Хотя модная палитра цветов весны-2024 включает больше нейтральных оттенков, для некоторых моделей можно использовать яркие цвета. Хорошо будут смотреться монохромные комплекты, например, белого цвета или слоновой кости.



Брюки-клеш. Эта модель брюк остается модной, женщины ценят ее за способность вытягивать и уравновешивать силуэт.

Коррекция фигуры. С помощью спортивных моделей можно скрыть недостатки фигуры, например, если надеть толстовку или худи, то с их помощью можно удлинить верх.

Сочетание. Стилисты советуют по-разному использовать спортивные вещи в своем гардеробе. Например, миксовать классику с футболками или короткими топами.





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Шорты и укороченные брюки. Самое подходящее время для ношения шорт и укороченных моделей брюк – весна и лето. Для их применения подойдут не только прогулки в парке или выезд за город. К примеру, в ночной клуб можно надеть шорты из блестящей ткани и черную футболку.



Дизайнеры также включают элементы спортивной одежды и кроя для моделей в деловом и вечернем стилях. Например, капюшон давно перестал быть только частью спортивного костюма, и этой весной его можно было увидеть в деловых моделях.

Какие спортивные костюмы в моде весной-2024

Женщины чаще стали использовать спортивные костюмы как удобную и модную одежду на каждый день. Поэтому дизайнеры украшают модели самым причудливым образом. Молния перестала быть одним из видов застежки, а превратилась в яркий элемент декора. Этой весной в моде спортивные костюмы с крупной (акцентной) молнией, иногда другого цвета. Не менее актуальны молнии на коротких топах из трикотажа.





Фото: freepik

Другая топовая модель весны-2024 – спортивный костюм-тройка. Самые модные сочетания: брюки на резинках, худи, джоггеры с короткими топами. Верх – толстовка или куртка. При комплектовании тройки не стоит отказываться от модных лосин, если их сочетать с топом и майкой с глубокими разрезами сверху, то получится хитовая комбинация. Тройка может быть выполнена в однотонном и нейтральном цветах, а может работать на ярких контрастных оттенках.



Белый цвет с золотом в спортивной одежде – один из самых модных трендов этого года. Это основное сочетание цветов для спорт-шика. Поэтому белый спортивный костюм – беспроигрышный вариант для нового гардероба.