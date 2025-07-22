#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
529.44
617.06
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
529.44
617.06
6.76
Советы

Летом очки – как крем от солнца: без них нельзя

почему очки нужно летом носить, вред здоровью, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 16:54 Фото: pexels
Солнцезащитные очки представляют собой не только стильный элемент гардероба, но и необходимую защиту для глаз от ультрафиолетовых лучей. Какие могут быть последствия игнорирования их использования в солнечную погоду, рассказала Zakon.kz врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

Кандидат медицинских наук уточнила, что УФ-лучи – это электромагнитное излучение невидимого спектра с длиной волны 100–400 нм.

Существует три типа лучей: А, В и С. И каждый из них представляет опасность для глаз.

Эксперт объяснила, что УФ-лучи типа А способны вызывать катаракту и повреждения сетчатки, включая ожоги и макулодистрофию. Лучи категории В воздействуют на поверхность глаза, приводя к ожогам роговицы и конъюнктивы, а также могут вызывать птеригиум и кератоконус. УФ-лучи типа С блокируются озоновым слоем.

Как отмечено в публикации издания "Известия", для надежной защиты очки должны быть оснащены УФ-фильтром, что обозначается маркировкой UV с указанием уровня блокировки (350-400 нм). Также следует обращать внимание на степень затемнения, обозначаемую как cat., где четыре – максимальное затемнение для высокогорья, а два – для городских условий.

"Третья функция, хоть и не обязательная, это поляризация, то есть поглощение световых лучей, которые отражаются от горизонтальных поверхностей. Этот фильтр защищает глаза от ярких бликов витрин, поверхности воды на море, мокрого асфальта и яркого снега".Светлана Миргородская

Врач подчеркнула важность использования солнцезащитных очков в солнечные дни, напомнив, что это не только модный аксессуар, но и защита для глаз.

Ранее мы рассказывали, несмотря на то, что обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) действует в Казахстане с 2020 года, у многих по-прежнему возникают вопросы касательно статуса и возможностей получения медпомощи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Топ-5 вопросов по ОСМС: как получить статус, прикрепиться к поликлинике и пройти обследования
Советы
16:00, Сегодня
Топ-5 вопросов по ОСМС: как получить статус, прикрепиться к поликлинике и пройти обследования
Что важно знать и как правильно действовать казахстанцам при спорной ситуации с КАСКО
Советы
15:29, Сегодня
Что важно знать и как правильно действовать казахстанцам при спорной ситуации с КАСКО
Ведьмин день и проводы русалок: что нельзя делать 23 июля
Советы
13:18, Сегодня
Ведьмин день и проводы русалок: что нельзя делать 23 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: