Летом очки – как крем от солнца: без них нельзя

Солнцезащитные очки представляют собой не только стильный элемент гардероба, но и необходимую защиту для глаз от ультрафиолетовых лучей. Какие могут быть последствия игнорирования их использования в солнечную погоду, рассказала Zakon.kz врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

Кандидат медицинских наук уточнила, что УФ-лучи – это электромагнитное излучение невидимого спектра с длиной волны 100–400 нм.

Существует три типа лучей: А, В и С. И каждый из них представляет опасность для глаз.

Эксперт объяснила, что УФ-лучи типа А способны вызывать катаракту и повреждения сетчатки, включая ожоги и макулодистрофию. Лучи категории В воздействуют на поверхность глаза, приводя к ожогам роговицы и конъюнктивы, а также могут вызывать птеригиум и кератоконус. УФ-лучи типа С блокируются озоновым слоем.

Как отмечено в публикации издания "Известия", для надежной защиты очки должны быть оснащены УФ-фильтром, что обозначается маркировкой UV с указанием уровня блокировки (350-400 нм). Также следует обращать внимание на степень затемнения, обозначаемую как cat., где четыре – максимальное затемнение для высокогорья, а два – для городских условий.

"Третья функция, хоть и не обязательная, это поляризация, то есть поглощение световых лучей, которые отражаются от горизонтальных поверхностей. Этот фильтр защищает глаза от ярких бликов витрин, поверхности воды на море, мокрого асфальта и яркого снега". Светлана Миргородская

Врач подчеркнула важность использования солнцезащитных очков в солнечные дни, напомнив, что это не только модный аксессуар, но и защита для глаз.

Ранее мы рассказывали, несмотря на то, что обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) действует в Казахстане с 2020 года, у многих по-прежнему возникают вопросы касательно статуса и возможностей получения медпомощи.