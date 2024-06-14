Идеальный интервал между приемами пищи назвала эксперт

Врач Эвелина Овнанян рассказала, что идеальный промежуток времени между приемами пищи – не более четырех часов, однако пожилым и детям нужно есть чаще, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NEWS.ru, здоровым взрослым людям нужно есть три-четыре раза в день, не голодая больше четырех часов. Слишком долгие перерывы могут негативно повлиять на работу желчевыводящих систем и желудка. Кроме того, перерыв между ужином и завтраком не должен превышать 10-11 часов.

Между тем, отметила специалист, есть чаще, чем раз в три часа, также не стоит: желудку нужно время, чтобы освободиться для приема новой пищи.

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