Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 15 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Вполне вероятно, что сегодня в течение дня Овну придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Возможно, ему будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе Овну сегодня в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Овна и может даже показаться ему забавным. Тем не менее, в душе подобные неожиданности будут порождать опасное напряжение, что обещает не лучшим образом сказаться на общении с окружающими. Осторожнее с этим – может рвануть!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня благоприятный день для того, чтобы Телец посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сегодня. Если же плана нет, Тельцу стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий – может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня в делах Близнецам может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны их действия будут похожи на отступление – иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее – с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Близнецов будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед. Ну а сегодня лучше как следует отдохнуть, набравшись позитивных эмоций в общении с близкими друзьями.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рака ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Раку придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву может поступить весьма заманчивое предложение, однако ему не стоит сразу же на него соглашаться. Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Льва могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, сегодня ему стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: «Не все то золото, что блестит».

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня в течение дня планы Девы способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от нее причинам, а может, в этом будет виновата она сама. Так или иначе, ситуация потребует от нее приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Деве сегодня это удастся, она любые перемены сумеет обернуть в свою пользу. Главное – не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня весь день Весы способны ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет их к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Весам стоит принять ситуацию, как есть: их организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав сегодня себе небольшую поблажку, Весы с лихвой компенсируют это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня день, когда в любых делах Скорпион может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск – благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Скорпиона, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Скорпион может рассчитывать на выигрыш.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня день наделяет Стрельца огромным потенциалом. Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Сегодня секрет успеха Стрельца прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня склонные к риску и здоровым авантюрам Козероги могут торжествовать – это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо. Впрочем, сегодня звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Козерогам, которые уже решились на это, и начать действовать для них – лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня в делах Водолея наступает переломный момент. Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Водолей сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам может неожиданно представиться счастливая возможность, которую они ждали уже давно. Благодаря ей они способны осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Рыб, что счастливый шанс не будет привлекать к себе их внимание и бить во все колокола. Рыбы должны внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе они пройдут мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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