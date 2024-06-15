Врач назвал продукты для повышения настроения

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые могут поднять настроение благодаря стимулированию выработки гормонов счастья, сообщает Zakon.kz.

Диетолог поделился продуктами, которые стимулируют выработку серотонина, в интервью "Вечерней Москве".

Сладости

Гинзбург пояснил, что любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека, так как лакомства обеспечивают три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль.

Ягоды

Он также отметил, что ягоды улучшают настроение благодаря тому, что в них содержится много веществ с противовоспалительным действием. Эти вещества положительно влияют на состояние сосудов, улучшая общее самочувствие человека и, как следствие, его настроение.

Орехи и сухофрукты

Гинзбург рассказал, что орехи содержат большое количество омега-3 жирных кислот, которые помогают контролировать тревожность, а сухофрукты богаты флавоноидами.

Какао и пряности

Диетолог добавил, что какао и пряности стимулируют выработку дофамина, гормона радости. Все эти продукты действительно способны поднять настроение, заключил эксперт.

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