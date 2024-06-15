Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Врач назвал продукты для повышения настроения

продукты, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 10:04 Фото: freepik
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые могут поднять настроение благодаря стимулированию выработки гормонов счастья, сообщает Zakon.kz.

Диетолог поделился продуктами, которые стимулируют выработку серотонина, в интервью "Вечерней Москве".

Сладости

Гинзбург пояснил, что любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека, так как лакомства обеспечивают три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль.

Ягоды

Он также отметил, что ягоды улучшают настроение благодаря тому, что в них содержится много веществ с противовоспалительным действием. Эти вещества положительно влияют на состояние сосудов, улучшая общее самочувствие человека и, как следствие, его настроение.

Орехи и сухофрукты

Гинзбург рассказал, что орехи содержат большое количество омега-3 жирных кислот, которые помогают контролировать тревожность, а сухофрукты богаты флавоноидами.

Какао и пряности

Диетолог добавил, что какао и пряности стимулируют выработку дофамина, гормона радости. Все эти продукты действительно способны поднять настроение, заключил эксперт.

Ранее мы писали о том, какие продукты вызывают депрессию и ожирение.

Читайте также

гороскоп
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
советы, врач
Какие продукты вызывают депрессию и ожирение
опасный тренд распространяется среди детей
Опасный тренд распространяется среди детей – врач
Айсулу Омарова
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Открылся в Алматы
Новый аквапарк SANREMO RESORT&SPA открылся в Алматы
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: