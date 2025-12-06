#Казахстан в сравнении
Советы

Названы главные продукты, портящие настроение

яйца, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 13:20 Фото: unsplash
Какие продукты стоит ограничить, чтобы не ухудшать эмоциональное состояние, рассказала российский диетолог Людмила Денисенко, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru 5 декабря 2025 года она отметила, что некоторые продукты могут портить нам настроение и провоцировать депрессию.

"Хот-доги, гамбургеры, пиццы и так далее способны спровоцировать клиническую депрессию. Конечно, если есть их не все время, а лишь временами, когда проголодались, а ничего подходящего под рукой нет, то ничего страшного не будет. Но не нужно превращать это в стабильное питание: фастфуд перегружает наш организм лишними жирами и солью", – пояснила Денисенко.

К такой же категории, по словам медика, относятся сладкие напитки, сладкая выпечка, копчености и консервы.

По словам диетолога, кофе и шоколад тоже могут быть опасны, если употреблять их в больших количествах.

"Избыточное потребление красного мяса оказывает большую нагрузку на ЖКТ и долго переваривается. Кроме того, эксперты говорят, что большое количество красного мяса провоцирует агрессию, а также может стать причиной рака желудка", – заключила Денисенко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 13:20
Откажитесь немедленно: диетолог разоблачил популярный напиток

Ранее стоматолог объяснил, могут ли зубные импланты вызывать рак. Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
