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Насекомые массово атакуют карагандинцев

насекомые атакуют карагандинцев, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 22:11 Фото: pixabay
Карагандинцы массово жалуются на насекомых. В городе настоящее нашествие мошек, комаров и гусениц, причем традиционные средства от вредителей не помогают. Жители требуют провести комплексное травление по всему городу, сообщает Zakon.kz.

Не спасают от "мелкой пакости" даже сетки на окнах, отмечает Astana TV. Они с легкостью пролезают сквозь плетение, как только жители включают свет. Мамы с детьми предпочитают дневные прогулки. Вечером лучше на улице не появляться, жалуются женщины.

Жалобами на назойливых насекомых завалены все страницы интернета:

– Ну, мошки комары нас беспокоят сильно. Мы не выходим на улицу практически вечером, только днем. Глаза, нос кусают, ребенка кусают мошки.

– Они даже пролетают через сетку, очень много. Их дома надо травить, мне кажется, от укусов шишки появляются.

– Вот мы живем на сорок пятом, в центре города. В этом году очень много и мух, и мошек – очень много. Спасаемся решеткой и средствами разными – это все залетает и в нос, и в глаза эти мошки.

Отмечается, что в 2024 году в Центральном Казахстане обильные дожди с жарой вызвали небывалое размножение насекомых, отмечают дезинфекторы. В ближайшее время, по их словам, начнется протравка вблизи местных водоемов и рек, а также в местах скопления гнусов.

"Одна особь 200 яиц откладывает. Представьте, насколько велики масштабы. Это из-за воды, потому что рядом с Карагандой находится много маленьких озер, речек – самый очаг. Они размножаются, в основном, в воде, сырости, и так как у них сейчас период, их много. Период размножения: май — начало июня. Тем более, что погода сейчас сырая, влажная. Идет нашествие как бы". Дезинфектор Алия Конырова

При этом средств на полную обработку не хватает, отмечают подрядчики. Нужны дополнительные меры. Вместе с тем жителям советуют не распылять яды в закрытых помещениях. Чтобы удалить насекомых, нужно избавиться от скопления влаги в доме, осушить помещение, а также пригласить специалистов для обработки. Пока в домах буйствует мошкара, деревья в парках страдают от гусениц. Аллеи утопают в тополином пухе. Спасатели призывают быть осторожными с огнем.

Ранее сообщалось, что полчища комаров атаковали жителей Астаны

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