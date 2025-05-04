Названы отпугивающие комаров аромамасла

В преддверии летнего сезона российский нутрициолог рассказала, как бороться с комарами с помощью аромамасел, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Известиям" семейный нутрициолог Антонина Цвинария, масло базилика, чайного дерева и герани может защитить от укусов комаров.

"Помимо классических средств от укусов комаров, можно использовать аромамасла. Например, масло базилика, чайного дерева или герани. Они обладают отпугивающим действием, комары их не любят", – отметила она.

Такие масла можно распылять в помещении с помощью диффузоров и наносить на кожу.

"Если реакция на укус ярко выражена, можно сделать холодную примочку с кусочками льда или просто холодный компресс. Это поможет сузить сосуды, воспалительная реакция будет меньше. Также можно сделать примочку с раствором соды", – поделилась эксперт.

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