Отпуск летом: лучшие места для отдыха вдвоем

Отпуск вдвоем можно провести в любой точке мира и открыть для себя неизвестные стороны популярных курортов. Zakon.kz узнал, куда лучше отправиться в романтическое путешествие, где находится купальня богини любви Афродиты, а в каких местах можно протанцевать всю ночь.

Почему важно планировать летний отпуск вдвоем

Путешествие вдвоем по-новому открывает страны, о которых, казалось бы, все известно. К примеру, для большинства остров Кипр – это место для роскошного пляжного отдыха. Если же подходить к планированию отпуска, как романтическому путешествию вдвоем, то сразу же возникает локация на побережье острова, где по легенде из пены морской выходила богиня любви Афродита. Это общий принцип подхода к выбору маршрута – везде можно найти что-то увлекательное, созданное только для двоих. Планировать путешествие нужно вдвоем, так можно еще лучше узнать увеличения друг друга и совместно начать проживать приятные чувства ожидания большого приключения.





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Тунис: курорты для пар

Тунис остается для казахстанцев малоизвестной страной. Между тем европейцы и американцы давно открыли для себя это место для роскошного пляжного отдыха на берегу Средиземного моря. Изюминка Туниса в том, что стране удивительным образом удается сочетать негу Юга и западный подход к организации отдыха. Дополнительный плюс – белоснежный песок пляжей, ничем не уступающий Мальдивам. Выбирая курортную зону, необходимо знать, что досуг в них отличается. Например, насладиться пляжным отдыхом на берегу лазурного моря лучше всего в отелях Джербы, Хаммамета и Махдии. Другой популярный район – Сусса – известен шумными вечеринками до утра.

Активности и развлечения

Если хочется прикоснуться к древности, то можно взять экскурсию в район древнего Карфагена. Увлекательнее место для любителей истории и политики, где можно увидеть развалины некогда гордого государства, отказавшегося покориться власти Рима. Правда, руины относятся уже к римскому периоду истории, после падения Карфагена. Другое интересное для совместного посещения место находится в городе Дугга. В огромном амфитеатре проводятся масштабные фестивали, а экспонаты пунического музея, форум и Капитолий отнесены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.





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Молодой паре – поклонникам "Звездных войн" будет интересно отправиться в двухдневный тур в пустыню Сахара, где до сих пор стоят декорации к фильму. Это фантастический город Мос-Эспе на планете Татуин, где жил Люк Скайуокер. Туристам предлагается осмотреть обстановку в киношных домах, примерить одежду героев – жителей пустыни, и сделать фото и селфи на фоне звездных кораблей. Организаторы даже разрешают подержать в руках меч Джедая.



Уже реальный город Сиди-бу-Саид входит во многие путеводители как место, где обязательно нужно побывать. Туристов со всего мира привлекает сюда уникальная бело-голубая архитектура, схожая с красотой домой на греческом острове Санторини.





Фото: Пляж Афродиты/pixabay

Кипр: романтические курорты

Место, где из пены морской выходила богиня любви Афродита, расположено на Кипре в районе пляжа Петра-ту-Ромиу. В другом месте – недалеко от пляжа в Палео-Пафосе – сохранились руины храма в ее честь. Влюбленные пары со всего мира приезжают на пляж Афродиты в поисках камешка-гальки в виде сердца. Считается, что тем, кто найдет этот камешек, повезет, и их любовь будет длиться вечно. В этом районе Кипра многое связано с богиней любви. Например, отправившись на прогулку в заповедник Акамас, проходишь рядом с купальней Афродиты, где с горы открывается завораживающий вид на побережье Кипра.

Экскурсии и культурные мероприятия

Кипр, как и сама Греция – это колыбель европейской культуры и истории, поэтому здесь несчетное число увлекательных экскурсий и мест. К примеру, популярное направление – развалины Нео-Пафоса с восхитительными древнейшими мозаиками, разрушенными от времени римскими виллами, колоннами храмов в честь греческих богов.





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Романтические курорты

На Кипре, как и на других курортах мира, представлены все виды досуга для различных возрастов. Для молодых пар больше других подойдет Айя-Напа. Когда-то здесь была небольшая деревня, а теперь это полноценный курортный город, соревнующейся по уровню досуга с Ибицей. Число ночных клубов и баров превышает в Айя-Напа полсотни, так что, помимо пляжа днем, молодежь ожидает веселье по вечерам.

Турция: популярные курорты для пар

Многие считают Анталию главным курортом Турции. Расположенный на берегу Средиземного моря огромный город привлекает туристов со всего мира умением организовать досуг на любой вкус. В городе работает бесчисленное число баров, дискотек и торговых центров, а вдоль берега тянется полоса пляжей. Будет полезным знать заранее, что район в восточной части Анталии – Лара известен своими песчаными пляжами, а в районе Коньяалты берег покрыт галькой.





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Другая точка притяжения для молодых пар – Мармарис, расположенный в живописной бухте на границе Средиземного и Эгейского морей. Место считается курортом европейского уровня и больше подходит для активных людей. Помимо томного пляжного досуга в шезлонгах на пляже, здесь на одной из улиц можно посетить более 60 ночных клубов и баров, где веселье никогда не прекращается. В самом большом местном клубе посетителям предлагают ночное шоу с огненными и лазерными эффектами.







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Романтические экскурсии

Для романтичного отдыха можно отправиться в другое место – музей под открытым небом в Сиде. Существует легенда, что одна из самых известных любовных пар – Клеопатра и римский полководец Марк Антоний – любили проводить здесь время. Все отели расположены либо в небольших деревеньках с выходом на песчаный пляж, либо в пригороде. Места эти славятся своими гранатовыми садами, древним амфитеатром и огромными черепахами.