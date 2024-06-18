Витаминные смузи и коктейли: лакомимся и худеем
Польза витаминных смузи и коктейлей для здоровья
Смузи из фруктов и овощей известны своим благотворным влиянием на организм: они улучшают пищеварение и иммунитет. Отсутствие термической обработки для приготовления напитка позволяет сохранять витамины и другие полезные вещества в первозданном виде. Дополнительный бонус – полезные и низкокалорийные смузи могут заменить десерт, салаты или легкие перекусы. Все, что понадобится для приготовления смузи – блендер и минут пять свободного времени.
Рецепты витаминных смузи и коктейлей
Новый ингредиент для фруктовых смузи – травяной биттер или травяной ликер. В основу напитка входят травы, орехи и специи, настоянные на спирту. Крепость травяных ликеров (биттеров) составляет от 15 до 75%.
Коктейль клубника, арбуз, базилик
Клубника великолепно сочетается с арбузом, а базилик придает смузи оттенок свежести. В рецепте используется травяной биттер, поэтому лучше приготовить его после работы.
Ингредиенты:
Клубника – 100 г
Арбуз – 100 г
Минеральная вода (газированная) – 100 г
Травяной биттер (ликер) – 20-30 мл
Сахарный сироп – 15 мл
Базилик (свежий) – 5-6 листьев
Лед по вкусу
Фото: pixabay
Пошаговый рецепт:
В емкость поместить клубнику и арбуз, листья базилика, влить сахарный сироп, травяной ликер и все пробить блендером. Затем добавить аккуратно минеральную воду и перемешать. Влить в бокал для коктейля и добавить несколько кусочков льда. Украсить листиком базилика и долькой клубники.
Тропический смузи
Продукты, входящие в рецепт тропического смузи, полностью оправдывают его название. Напиток может заменить собой десерт или легкий перекус.
Ингредиенты:
Банан – 1/2
Ананас – 100 г
Манго (мякоть) – 50 г
Ананасовый фреш – 120 мл
Ягоды годжи – 8 шт.
Пошаговый рецепт:
Приготовить фреш из ананаса. Манго очистить и отделить мякоть. Банан, ананас и мякоть манго, ягоды годжи сложить в емкость и пробить блендером. Влить ананасовый фреш и еще раз смешать все блендером. Перелить смузи в бокал для коктейля и украсить по вкусу.
Фото: pixabay
Детокс-смузи с грейпфрутом и апельсином
Основной вкус напитку придают цитрусовые, богатые витамином С и дающие бодрость и энергию.
Ингредиенты:
Грейпфрут – 1 шт.
Апельсин – 2 шт.
Морковь – 100 г
Палочка корицы – 1шт.
Тимьян – 1 веточка
Пошаговый рецепт:
Отжать фреш из апельсинов и грейпфрута. Морковь очистить и порезать для блендера, пробить овощ. Добавить фреш из цитрусовых и снова пробить блендером до однородной консистенции. Перелить напиток в графин, добавить корицу и тимьян и убрать в холодильник на 15-20 минут.
Апельсин-манго
Классическое сочетание двух мегапопулярных фруктов – апельсина и манго. Мед придаст немного сладости и усилит аромат манго, а натуральный йогурт сделает смузи хорошей заменой мороженому.
Ингредиенты:
Манго (пюре) – 70 г
Апельсин – 100 г
Йогурт (несладкий) – 150 мл
Мед – 25 мл
Пошаговый рецепт:
Приготовить пюре из манго: порезать фрукт на кусочки, измельчить в блендере вместе с небольшим количеством кипяченой воды и лимонным соком (1-2 ч. ложки). Приготовить пюре из манго можно в большем количестве, чем требуется для рецепта. Его можно разлить по ячейкам в корзинке для льда и заморозить в морозильнике. Апельсин очистить от кожуры, порезать произвольно, сложить в емкость, добавить туда пюре манго, йогурт, мед и все хорошенько пробить блендером. Разлить смузи по высоким бокалам и украсить листочками мяты.
Фото: freepik
Томат-клубника-мята
Неожиданное сочетание клубники и помидоров позволяет удивить гостей и близких новым рецептом смузи.
Ингредиенты:
Помидоры – 400 г
Клубника – 300 г
Мята – 5-6 листиков
Пошаговый рецепт:
Томаты порезать произвольно, сложить вместе с клубникой и мятой в емкость и пробить до однородной массы блендером. Разлить в красивые бокалы и украсить листочками мяты. Для приготовления витаминного и вкусного смузи зимой можно заморозить клубнику и затем использовать.
Тыквенный смузи
Уже скоро фермеры будут собирать новый урожай тыквы, что пойдет на пользу вкусу смузи. Тыквенный напиток может заменить собой легкий перекус или салат.
Ингредиенты:
Тыква – 200 г
Миндальное молоко – 100 мл
Семена льна – 1 ч. ложка
Мед – 2 ч. ложки
Фото: pixabay
Пошаговый рецепт:
Тыкву очистить, вынуть все семена, нарезать кубиками и выложить на фольгу. Запекать в духовке до мягкости. Затем тыкву остудить, выложить в емкость, добавить миндальное молоко, мед и хорошо пробить все блендером. При подаче добавить семена льна и тыквенные семечки.
Польза для здоровья
Как и все предыдущие, тыквенный смузи полезен для здоровья, богат витаминами А, С, Е, D, РР, К, Т, группы B. Помимо этого, в тыкве содержатся фтор, магний, медь, фосфор, йод, кальций, цинк и марганец. Другой фрукт – чемпион рецептов – манго. В нем более 10 видов аминокислот, витамины А, С и группы В, много калия.