Витаминные смузи и коктейли: лакомимся и худеем

Смузи – прекрасный охлаждающий напиток для лета, который поможет утолить жажду и заменить сладкий десерт. Zakon.kz собрал рецепты вкусных смузи из клубники, манго, грейпфрутов, миндального молочка и даже помидоров.

Польза витаминных смузи и коктейлей для здоровья

Смузи из фруктов и овощей известны своим благотворным влиянием на организм: они улучшают пищеварение и иммунитет. Отсутствие термической обработки для приготовления напитка позволяет сохранять витамины и другие полезные вещества в первозданном виде. Дополнительный бонус – полезные и низкокалорийные смузи могут заменить десерт, салаты или легкие перекусы. Все, что понадобится для приготовления смузи – блендер и минут пять свободного времени.

Рецепты витаминных смузи и коктейлей

Новый ингредиент для фруктовых смузи – травяной биттер или травяной ликер. В основу напитка входят травы, орехи и специи, настоянные на спирту. Крепость травяных ликеров (биттеров) составляет от 15 до 75%.

Коктейль клубника, арбуз, базилик

Клубника великолепно сочетается с арбузом, а базилик придает смузи оттенок свежести. В рецепте используется травяной биттер, поэтому лучше приготовить его после работы.

Ингредиенты:

Клубника – 100 г

Арбуз – 100 г

Минеральная вода (газированная) – 100 г

Травяной биттер (ликер) – 20-30 мл

Сахарный сироп – 15 мл

Базилик (свежий) – 5-6 листьев

Лед по вкусу





Фото: pixabay

Пошаговый рецепт:

В емкость поместить клубнику и арбуз, листья базилика, влить сахарный сироп, травяной ликер и все пробить блендером. Затем добавить аккуратно минеральную воду и перемешать. Влить в бокал для коктейля и добавить несколько кусочков льда. Украсить листиком базилика и долькой клубники.

Тропический смузи

Продукты, входящие в рецепт тропического смузи, полностью оправдывают его название. Напиток может заменить собой десерт или легкий перекус.

Ингредиенты:

Банан – 1/2

Ананас – 100 г

Манго (мякоть) – 50 г

Ананасовый фреш – 120 мл

Ягоды годжи – 8 шт.

Пошаговый рецепт:

Приготовить фреш из ананаса. Манго очистить и отделить мякоть. Банан, ананас и мякоть манго, ягоды годжи сложить в емкость и пробить блендером. Влить ананасовый фреш и еще раз смешать все блендером. Перелить смузи в бокал для коктейля и украсить по вкусу.





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Детокс-смузи с грейпфрутом и апельсином

Основной вкус напитку придают цитрусовые, богатые витамином С и дающие бодрость и энергию.

Ингредиенты:

Грейпфрут – 1 шт.

Апельсин – 2 шт.

Морковь – 100 г

Палочка корицы – 1шт.

Тимьян – 1 веточка

Пошаговый рецепт:

Отжать фреш из апельсинов и грейпфрута. Морковь очистить и порезать для блендера, пробить овощ. Добавить фреш из цитрусовых и снова пробить блендером до однородной консистенции. Перелить напиток в графин, добавить корицу и тимьян и убрать в холодильник на 15-20 минут.

Апельсин-манго

Классическое сочетание двух мегапопулярных фруктов – апельсина и манго. Мед придаст немного сладости и усилит аромат манго, а натуральный йогурт сделает смузи хорошей заменой мороженому.

Ингредиенты:

Манго (пюре) – 70 г

Апельсин – 100 г

Йогурт (несладкий) – 150 мл

Мед – 25 мл

Пошаговый рецепт:

Приготовить пюре из манго: порезать фрукт на кусочки, измельчить в блендере вместе с небольшим количеством кипяченой воды и лимонным соком (1-2 ч. ложки). Приготовить пюре из манго можно в большем количестве, чем требуется для рецепта. Его можно разлить по ячейкам в корзинке для льда и заморозить в морозильнике. Апельсин очистить от кожуры, порезать произвольно, сложить в емкость, добавить туда пюре манго, йогурт, мед и все хорошенько пробить блендером. Разлить смузи по высоким бокалам и украсить листочками мяты.





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Томат-клубника-мята

Неожиданное сочетание клубники и помидоров позволяет удивить гостей и близких новым рецептом смузи.

Ингредиенты:

Помидоры – 400 г

Клубника – 300 г

Мята – 5-6 листиков

Пошаговый рецепт:

Томаты порезать произвольно, сложить вместе с клубникой и мятой в емкость и пробить до однородной массы блендером. Разлить в красивые бокалы и украсить листочками мяты. Для приготовления витаминного и вкусного смузи зимой можно заморозить клубнику и затем использовать.

Тыквенный смузи

Уже скоро фермеры будут собирать новый урожай тыквы, что пойдет на пользу вкусу смузи. Тыквенный напиток может заменить собой легкий перекус или салат.

Ингредиенты:

Тыква – 200 г

Миндальное молоко – 100 мл

Семена льна – 1 ч. ложка

Мед – 2 ч. ложки





Фото: pixabay

Пошаговый рецепт:

Тыкву очистить, вынуть все семена, нарезать кубиками и выложить на фольгу. Запекать в духовке до мягкости. Затем тыкву остудить, выложить в емкость, добавить миндальное молоко, мед и хорошо пробить все блендером. При подаче добавить семена льна и тыквенные семечки.

Польза для здоровья

Как и все предыдущие, тыквенный смузи полезен для здоровья, богат витаминами А, С, Е, D, РР, К, Т, группы B. Помимо этого, в тыкве содержатся фтор, магний, медь, фосфор, йод, кальций, цинк и марганец. Другой фрукт – чемпион рецептов – манго. В нем более 10 видов аминокислот, витамины А, С и группы В, много калия.