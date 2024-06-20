Как отвечать на хамство, рассказал эксперт

Психолог Екатерина Булгакова объяснила, как реагировать на хамство, сообщает Zakon.kz.

"Известиям" она рассказала, что ответ должен быть обдуманным.

"Игнорирование: в некоторых случаях это лучший способ. Это может показать, что вы не принимаете во внимание негативное поведение. Скажите: "Я не буду разговаривать в таком тоне". Уверенная реплика: если вы чувствуете, что хотите ответить на хамство, попробуйте сделать это уверенным и спокойным тоном. Например, "я предпочту общаться взаимно уважительно", "мне грустно от того, что вы разговариваете со мной на повышенных тонах". Поиск помощи: если хамство происходит на рабочем месте или в другой профессиональной среде, обратитесь за помощью", – рекомендовала Булгакова.

По ее словам, желательно избегать общения с людьми, которые проявляют грубость. Эксперт считает, что хамство – это признак недостатка внимания. Чтобы получить необходимое от вас, уточнила психолог, хам пытается эмоционально вовлечь вас. И "любые логичные доводы будут означать, что вы вовлеклись в его игру".

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