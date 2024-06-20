Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как отвечать на хамство, рассказал эксперт

как отвечать на хамство, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 07:58 Фото: pixabay
Психолог Екатерина Булгакова объяснила, как реагировать на хамство, сообщает Zakon.kz.

"Известиям" она рассказала, что ответ должен быть обдуманным.

"Игнорирование: в некоторых случаях это лучший способ. Это может показать, что вы не принимаете во внимание негативное поведение. Скажите: "Я не буду разговаривать в таком тоне". Уверенная реплика: если вы чувствуете, что хотите ответить на хамство, попробуйте сделать это уверенным и спокойным тоном. Например, "я предпочту общаться взаимно уважительно", "мне грустно от того, что вы разговариваете со мной на повышенных тонах". Поиск помощи: если хамство происходит на рабочем месте или в другой профессиональной среде, обратитесь за помощью", – рекомендовала Булгакова.

По ее словам, желательно избегать общения с людьми, которые проявляют грубость. Эксперт считает, что хамство – это признак недостатка внимания. Чтобы получить необходимое от вас, уточнила психолог, хам пытается эмоционально вовлечь вас. И "любые логичные доводы будут означать, что вы вовлеклись в его игру".

Ранее психолог рассказал, как распознать абьюзера.

Читайте также

Социальные сети: почему сняться кошмары и нарушается сон
Социальные сети: почему снятся кошмары и нарушается сон
Как выбрать крем с SPF: полное руководство
Как выбрать крем с SPF: советы специалистов
Астролог, Володина, гороскоп, июль, удача, знаки зодиака
Известный астролог назвала знаки зодиака, которых ожидают кардинальные перемены с июля
Елена Беляева
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
Готовы на 100%, открыты на 200%
Готовы на 100%, открыты на 200%: автопром встретил рабочую группу по утильсбору
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: