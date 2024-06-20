Как собрать капсульный гардероб в отпуск
Фото: freepik
Составленный капсульный гардероб – это отличный способ упростить упаковку чемодана и убедиться, что у вас будет масса вариантов для разных случаев. Zakon.kz собрал несколько советов, что нужно брать с собой в отпуск и как лучше комбинировать летние образы.
Капсула – это базовый набор вещей, которые хорошо сочетается друг с другом. Он позволяет минимизировать количество вещей, необходимых для разных образов, и помогает сэкономить время на подбор нарядов. Главное в подготовке такого чемодана – отсутствие спешки. В первую очередь нужно учесть длительность отпуска, активный или пассивный отдых вы планируете и климат страны.
Стилисты советуют собирать чемодан за неделю до отпуска. Чтобы не взять ничего лишнего, примерить все образы и все в итоге пригодилось. Отпускная капсула должна содержать 10-12 вещей. При этом лучше взять больше верха, чем низа. Вниз можно взять шорты, юбку и платье. А вверх возьмите классическую белую футболку, легкую рубашку, теплый джемпер с рукавами, майку с лямками и др.
Вот основные принципы капсульного гардероба:
- Универсальность. Одежда должна быть подходящей для разных случаев.
- Качество. Предпочтение отдается качественной одежде, которая прослужит долго.
- Цветовая схема. Основа капсульного гардероба – это нейтральные цвета, которые легко сочетаются.
- Классика. Временные тренды уступают место классическим фасонам, которые не выходят из моды.
- Личный стиль. Капсульный гардероб отражает индивидуальный стиль и предпочтения в одежде.
Продумайте и летние аксессуары: головной убор, очки и платки для образа и др. Также во время отпуска обязательно должна быть удобная обувь: сандалии или тапочки. Если вы планируете активный отдых и пешие прогулки, не забудьте взять кроссовки, лучше надеть их сразу в аэропорт.
При упаковке чемодана убедитесь, что каждый предмет одежды сочетается хотя бы с тремя другими вещами в вашем чемодане и их можно надеть на разные случаи. Например, платье, которое подходит как для пляжа, так и для ужина или шорты, которые можно носить как для прогулок, так и для занятий спортом.
Базовый список вещей для пляжного отдыха:
- Купальник,
- Предметы гигиены,
- Солнцезащитный крем,
- Вязаные туники или парео.
Собирая чемодан, проверьте по списку все перед упаковкой и расположите вещи так, чтобы не создавать неиспользованные пространства. Надеемся, такой гардероб в дорогу поможет вам оставаться стильным и комфортным, не перегружая чемодан лишними вещами, а ваш отдых будет приятным и запоминающимся.
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