Как собрать капсульный гардероб в отпуск

Составленный капсульный гардероб – это отличный способ упростить упаковку чемодана и убедиться, что у вас будет масса вариантов для разных случаев. Zakon.kz собрал несколько советов, что нужно брать с собой в отпуск и как лучше комбинировать летние образы.

Капсула – это базовый набор вещей, которые хорошо сочетается друг с другом. Он позволяет минимизировать количество вещей, необходимых для разных образов, и помогает сэкономить время на подбор нарядов. Главное в подготовке такого чемодана – отсутствие спешки. В первую очередь нужно учесть длительность отпуска, активный или пассивный отдых вы планируете и климат страны.



Стилисты советуют собирать чемодан за неделю до отпуска. Чтобы не взять ничего лишнего, примерить все образы и все в итоге пригодилось. Отпускная капсула должна содержать 10-12 вещей. При этом лучше взять больше верха, чем низа. Вниз можно взять шорты, юбку и платье. А вверх возьмите классическую белую футболку, легкую рубашку, теплый джемпер с рукавами, майку с лямками и др.



