Летний базовый гардероб 2024 для женщин: советы по созданию стильного образа

Лето диктует свои правила для выбора одежды. Zakon.kz узнал, как собрать модный капсульный гардероб на каждый день.

Базовая капсула гардероба на каждый день

Максимального внимания требует ежедневный гардероб – с одной стороны, вещи должны быть модными, а с другой – легко компоноваться между собой и другими новинками сезона. При этом они должны быть уместны для любого случая. Большинство женщин знают, что это непростая задача. Между тем базовую или капсульную часть гардероба на каждый день на лето 2024 года можно собрать буквально из десятка вещей.





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Белое платье



Кипенно-белый цвет этим летом считается фаворитом наряду с цветочными принтами. Практически все дизайнеры в своих коллекциях имеют платья в кипенно-белом цвете, используя при этом различные ткани: гипюр, шелк, хлопок, кружево, органзу и т.д. Причем белое платье может быть прямого кроя, а может быть щедро драпировано воланами. Но особенно хороши для летней жары платья прямого кроя в рустикальном стиле из белоснежного льна.





Фото: freepik

Легкое платье



Обязательный элемент капсульного гардероба на лето – легкое платье. Дизайнеры советуют выбрать для этих теплых и ярких солнечных дней платье с цветочным рисунком. Палитра оттенков может быть разной, с модными трендами 2024 года можно ознакомиться в материале Zakon.kz здесь. Мировые дома моды предлагают легкие летние платья в различных тонах – от нежной и романтичной флористики до ярких пятен из крупных бутонов и листьев. Фасон платья может быть любым, включая сарафаны, платья с запахом и т.д. Длина платья также варьируется, но предпочтение больше отдается длине ниже колена. Обувь к легкому цветочному платью может быть различной – от открытых босоножек на высоком каблуке, туфель-лодочек до белых кедов на сплошной подошве.

Белоснежная футболка



Белая футболка – модная и незаменимая вещь для капсульного гардероба на лето 2024. Стилисты предлагают ее носить как с джинсами и брюками спортивного кроя для выходного дня, так и включать в образ для офиса. Лучше, если футболка будет без надписей и принтов, тогда ее будет проще компоновать с другими вещами.

Рубашка классического кроя

Фасон этих рубах напоминает мужские сорочки, отчего их часто называют рубашками в мужском стиле или мужского кроя. Длина рукава для летней рубашки остается той же, что и зимой, только их элегантно подворачивают на размер три четверти. Тонкий хлопок или лен позволят носить эти рубашки в летнюю жару на работу и на отдыхе. Их легко компоновать с различными вещами, например, шортами, шортами-бермудами, джинсами или элегантными брюками. Лучше выбирать нейтральные цвета, тогда будет больше возможностей для создания различных образов. К слову, кипенно-белая рубашка из льна – это тоже хорошее решение для капсульного гардероба на лето 2024.





Фото: freepik

Брюки

Стилисты предлагают для летнего гардероба брюки в светлых тонах из натуральных тканей – хлопок или лен. Крой брюк – классический прямой полной длины. Такие брюки – прекрасное решение для создания капсульного гардероба, их можно компоновать с большим количеством вещей. Полная длина брюк выгодно удлиняет силуэт и придает элегантность образу. Обувь для такого фасона может быть разнообразной, включая туфли на шпильке, балетки, кеды, кроссовки и вьетнамки.

Шорты-бермуды

Шорты-бермуды перешли в коллекцию этого года из прошлого сезона. Фасон – прямой крой с высокой посадкой. Фактически внешне они повторяют классические летние брюки, только укороченной длины. Бермуды можно скомпоновать как с белоснежной футболкой, так и рубашкой в мужском стиле, оба варианта будут выглядеть актуально этим летом.

Юбка макси

Длина в пол создает летом ощущение комфорта, свободы и защищенности. Когда-то войдя в моду, легкая юбка макси продолжает занимать достойное место в коллекциях модельеров всего мира. На лето лучше отдать предпочтение юбке из легкой воздушной ткани. Если остановиться на нейтральной цветовой палитре, то ее будет легче компоновать для различных случаев: работы, вечернего отдыха, для поездки в отпуск. Хотя яркие и цветочные принты тоже в моде и при желании юбок макси в капсульном гардеробе может быть две.





Фото: freepik

Джинсы

Деним продолжает оставаться в моде, и классические джинсы – обязательный элемент базового гардероба. Крой – прямой с высокой или средней посадкой, никаких рванных дыр или чрезмерных потертостей. Цвет – индиго.

Белые кеды или кроссовки

Белые кеды и кроссовки продолжают оставаться одним из модных трендов, женщины оценили их за комфорт, а стилисты – за возможности. Все вышеназванные вещи из капсульного гардероба будут прекрасно смотреться с белыми кедами или кроссовками. В этой обуви можно пойти на работу, если позволяет дресс-код, на прогулку по городу или взять в поездку в отпуск. Единственный недостаток белых кедов – сложность ухода за тканью, но в последние годы открылись химчистки для обуви, которые помогают справиться с этой проблемой.