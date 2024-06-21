Как правильно перевозить собаку в дороге
Путешествие на автомобиле
Подготовка к автопоездке
Начните знакомить собаку с автомобилем заблаговременно. Дайте ей возможность посидеть в припаркованной машине, привыкнуть к запахам и звукам. Проводите короткие поездки, постепенно увеличивая их продолжительность. Запланируйте регулярные остановки каждые 2-3 часа, чтобы собака могла размяться, попить воды и справить нужду.
Способы перевозки в автомобиле
Клетка или переноска: Наиболее безопасный вариант. Подберите переноску подходящего размера и закрепите ее в автомобиле. Переноска должна быть хорошо вентилируемой и достаточно просторной, чтобы собака могла свободно стоять, лежать и разворачиваться.
Ремень безопасности для собак: Используйте специальный ремень, который крепится к обычному ремню безопасности автомобиля. Это предотвращает перемещение собаки по салону и защищает ее при резком торможении.
Автогамак или барьер: Для крупных собак подойдет автогамак или барьер, который разделяет заднюю часть автомобиля и салон, препятствуя доступу собаки к переднему сиденью.
Обеспечение безопасности и комфорта
Убедитесь, что в автомобиле хорошая вентиляция, но избегайте сквозняков. Никогда не оставляйте собаку в закрытой машине в жару или холод. Возьмите с собой воду и миску, но не кормите собаку непосредственно перед поездкой, чтобы избежать укачивания. Любимая игрушка и подстилка помогут питомцу чувствовать себя уютнее.
Соблюдение правил дорожного движения
Собака должна находиться на заднем сиденье или в багажном отделении универсала, если это безопасно. Обязательно зафиксируйте питомца, чтобы он не мешал водителю и не создавал опасных ситуаций на дороге.
Поездка на поезде
Подготовка к поездке на поезде
Узнайте правила перевозки животных у транспортной компании. Часто требуются документы, подтверждающие здоровье животного, например, ветеринарный паспорт с отметками о прививках.
Выбор места и оборудования
Лучше всего использовать переноску или клетку. Разместите ее на удобном месте, чтобы собака могла видеть вас и чувствовала себя спокойно. Если путешествуете в купе, постарайтесь забронировать отдельное место, чтобы у питомца было больше пространства.
Обеспечение комфорта
Возьмите с собой все необходимое: воду, корм, миски, игрушки и подстилку. Сделайте остановки на станциях, если это возможно, чтобы выгулять собаку.
Полет на самолете
Подготовка к авиаперелету
Узнайте правила авиакомпании по перевозке животных. Чаще всего, для перелета потребуется ветеринарный паспорт и, возможно, дополнительная справка о состоянии здоровья животного.
Переноска для авиаперелета
Выберите сертифицированную переноску, одобренную авиакомпаниями. Убедитесь, что она соответствует требованиям по размеру и безопасности. Переноска должна быть достаточно просторной, чтобы собака могла стоять, лежать и разворачиваться.
Обеспечение комфорта в полете
Положите в переноску любимую игрушку и подстилку. Не кормите собаку перед полетом, но обеспечьте доступ к воде. Перед посадкой хорошо выгуляйте питомца.
Важные документы
Для любых путешествий, особенно между странами, необходим ветеринарный паспорт с отметками о прививках. В некоторых случаях может потребоваться справка о состоянии здоровья животного, выданная не ранее, чем за несколько дней до поездки.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обеспечить комфорт и безопасность своему питомцу во время путешествий, будь то поездка на автомобиле, поезде или самолете.
Маслихат Астаны разработал проект поправок в Правила содержания и выгула домашних животных.