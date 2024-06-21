Антипригарное покрытие: как выбрать сковороду и что нельзя в ней жарить

Популярный тип посуды – сковороды с антипригарным покрытием – дает возможность приготовить блюда с идеальной золотистой корочкой. Zakon.kz узнал, на что обратить внимание при выборе хорошей антипригарной посуды и какие продукты не подходят для жарки на таких сковородах.

Какие блюда и продукты не стоит готовить в антипригарной посуде

Запрет на использование антипригарной посуды вытекает из ее свойств – в аннотациях обычно указывается, что их нельзя использовать при высоких температурах в духовке. Соответственно, подобным способом в них нельзя готовить рыбу, мясо, делать запеканки и печь пироги.

Общее правило. Посуда с антипригарным покрытием может быть опасна при очень высоких температурах. При параметре "260°С и более" существует риск высвобождения токсичных соединений из покрытия. Это касается сковород, изготовленных с использованием пер- и полифторалкильных веществ (PFAS).

Отсюда можно сделать простой вывод – любое блюдо или продукты, требующие для приготовления высоких температур, в том числе на плите, не стоит готовить на антипригарном покрытии.





Фото: freepik

При выборе способа приготовления важно знать температурный режим:

пустая сковорода с антипригарным покрытием способна разогреваться на открытом огне до 270°C за полторы минуты;

при разогревании сливочного или растительного масла на сильном огне антипригарная сковорода достигает температуры 268°C за две минуты;

при жарке котлет на сильном огне температура повышается до 303°C за восемь минут;

при жарке стейков на сильном огне температура антипригарной сковороды достигает 350°C за 10 минут.

К безопасным относятся способы приготовления, когда нужна невысокая температура и непродолжительное время. К примеру, на среднем огне можно приготовить любой вид яичницы или обжарить тонкие пласты куриного филе или рыбу. Можно печь блины, для этого существует отдельный вид антипригарных сковород.

Безопасные температурные режимы и продукты:

для приготовления яичницы-болтуньи достаточно температуры 103°C;

жаркое с курицей и перцем можно великолепно потушить/обжарить при температуре 160°C;

бекон обжаривается на сильном огне за короткое время и антипригарная сковорода не успеет нагреться более 240°C.

Добавим, что на антипригарном покрытии можно приготовить все виды соусов, включая знаменитый французский Бешамель, а также обжарить на завтрак любимые многими сырники, оладушки и т.д.





Фото: freepik

Как выбрать хорошую антипригарную сковороду

Во многих странах мира существует процедура сертификации данного вида продукции, к примеру, российские производители обязаны соблюдать ГОСТ. Наиболее безопасным материалом для покрытия сковород считается фторполимер PTFE (ПТФЭ – политетрафторэтилен). Покрытия из него могут иметь различные цвета, важно, чтобы оно было равномерно распределено по внутренней поверхности посуды, не было наплывов или подтеков.

В большинстве случаев антипригарные сковороды имеют алюминиевую основу, способ изготовления которой также имеет влияние на качество изделия. Существуют два вида форм: литая и штампованная.

Какую выбрать сковороду – литую или штампованную

Специалисты считают, что лучшими свойствами обладают литые сковороды с антипригарным покрытием. К плюсам они относят:

- корпус устойчив к любым видам деформации; - литые формы имеют дно большей толщины, что положительно влияет на качество приготовления пищи; - за счет дна процесс обжарки происходит равномерно при оптимальной температуре.

Как правильно использовать и мыть посуду с антипригарным покрытием

Сковороды с антипригарным покрытием нуждаются в специальном уходе и внимательном обхождении при использовании. В этом случае посуда будет безопасна и прослужит многие годы.

Правила использования антипригарной посуды

Никогда не разогревать пустую сковородку;

не использовать для приготовления пищи в духовке;

лучше готовить еду при малой или средней температуре, а не на сильном огне;

во время готовки использовать только деревянные или силиконовые лопатки, иначе можно повредить (поцарапать) покрытие;

после приготовления пищи нельзя охлаждать антипригарную посуду холодной водой, а дать остыть при комнатной температуре;

нельзя мыть посуду с антипригарным покрытием жесткими щетками или использовать абразивные чистящие средства;

при появлении на покрытии царапин и сколов посуду следует выбросить и не использовать в дальнейшем.

Ряд экспертов рекомендует по возможности менять антипригарную посуду через два года использования.