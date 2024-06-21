Антипригарное покрытие: как выбрать сковороду и что нельзя в ней жарить
Какие блюда и продукты не стоит готовить в антипригарной посуде
Запрет на использование антипригарной посуды вытекает из ее свойств – в аннотациях обычно указывается, что их нельзя использовать при высоких температурах в духовке. Соответственно, подобным способом в них нельзя готовить рыбу, мясо, делать запеканки и печь пироги.
Отсюда можно сделать простой вывод – любое блюдо или продукты, требующие для приготовления высоких температур, в том числе на плите, не стоит готовить на антипригарном покрытии.
Фото: freepik
При выборе способа приготовления важно знать температурный режим:
- пустая сковорода с антипригарным покрытием способна разогреваться на открытом огне до 270°C за полторы минуты;
- при разогревании сливочного или растительного масла на сильном огне антипригарная сковорода достигает температуры 268°C за две минуты;
- при жарке котлет на сильном огне температура повышается до 303°C за восемь минут;
- при жарке стейков на сильном огне температура антипригарной сковороды достигает 350°C за 10 минут.
К безопасным относятся способы приготовления, когда нужна невысокая температура и непродолжительное время. К примеру, на среднем огне можно приготовить любой вид яичницы или обжарить тонкие пласты куриного филе или рыбу. Можно печь блины, для этого существует отдельный вид антипригарных сковород.
Безопасные температурные режимы и продукты:
- для приготовления яичницы-болтуньи достаточно температуры 103°C;
- жаркое с курицей и перцем можно великолепно потушить/обжарить при температуре 160°C;
- бекон обжаривается на сильном огне за короткое время и антипригарная сковорода не успеет нагреться более 240°C.
Добавим, что на антипригарном покрытии можно приготовить все виды соусов, включая знаменитый французский Бешамель, а также обжарить на завтрак любимые многими сырники, оладушки и т.д.
Фото: freepik
Как выбрать хорошую антипригарную сковороду
Во многих странах мира существует процедура сертификации данного вида продукции, к примеру, российские производители обязаны соблюдать ГОСТ. Наиболее безопасным материалом для покрытия сковород считается фторполимер PTFE (ПТФЭ – политетрафторэтилен). Покрытия из него могут иметь различные цвета, важно, чтобы оно было равномерно распределено по внутренней поверхности посуды, не было наплывов или подтеков.
В большинстве случаев антипригарные сковороды имеют алюминиевую основу, способ изготовления которой также имеет влияние на качество изделия. Существуют два вида форм: литая и штампованная.
Какую выбрать сковороду – литую или штампованную
Специалисты считают, что лучшими свойствами обладают литые сковороды с антипригарным покрытием. К плюсам они относят:
- корпус устойчив к любым видам деформации;
- литые формы имеют дно большей толщины, что положительно влияет на качество приготовления пищи;
- за счет дна процесс обжарки происходит равномерно при оптимальной температуре.
Как правильно использовать и мыть посуду с антипригарным покрытием
Сковороды с антипригарным покрытием нуждаются в специальном уходе и внимательном обхождении при использовании. В этом случае посуда будет безопасна и прослужит многие годы.
Правила использования антипригарной посуды
- Никогда не разогревать пустую сковородку;
- не использовать для приготовления пищи в духовке;
- лучше готовить еду при малой или средней температуре, а не на сильном огне;
- во время готовки использовать только деревянные или силиконовые лопатки, иначе можно повредить (поцарапать) покрытие;
- после приготовления пищи нельзя охлаждать антипригарную посуду холодной водой, а дать остыть при комнатной температуре;
- нельзя мыть посуду с антипригарным покрытием жесткими щетками или использовать абразивные чистящие средства;
- при появлении на покрытии царапин и сколов посуду следует выбросить и не использовать в дальнейшем.
Ряд экспертов рекомендует по возможности менять антипригарную посуду через два года использования.