Какой матрас лучше выбрать для здорового сна

Хороший матрас способен избавить человека от бессоницы, болей в спине и даже аллергии, обеспечив ему хороший сон и комфортное положение тела. Zakon.kz узнал, на что нужно обратить внимание при выборе хорошего матраса.

При выборе матраса необходимо исходить из своего веса и состояния позвоночника. Каждый тип наполнителя имеет свою степень жесткости и рассчитан на определенный максимальный вес человека. Если имеются проблемы со спиной или шеей, то не всякий матрас может вам подойти, более того при ошибочном выборе состояние может ухудшиться, и потребуется лечение. Поэтому эксперты рекомендуют проконсультироваться перед покупкой у лечащего врача, он подскажет, какой тип жесткости подходит именно вам.

Типы конструкций матрасов

В настоящее время на рынке представлены два типа конструкции матрасов: пружинные и без пружинные.

Пружинные матрасы. При производстве матрасов используются два вида наполнения: с зависимыми пружинами и независимыми пружинами. Зависимые пружины изготавливаются из более толстой стали, что придает им прочность и способность выдерживать большой вес спящего человека. Зависимыми пружинами их называют, так как технологически их как-бы переплетают между собой. Этот эффект позволяет сохранять жесткость, и не продавливаться, к примеру, если человек облокотился на руку. Степень жесткости матраса может быть различной.

Независимые пружины имеют меньший диаметр, чем в зависимом варианте, для их изготовления также используется сталь меньшего диаметра. Каждая пружина помещена в тканевый "стакан" и не соприкасается при использовании матраса с другими пружинами. Обычный стандарт для данного типа матраса – 256 пружин на квадратный метр. Матрас имеет различную степень жесткости. Минус – они не рассчитаны на большой вес человека.

Беспружинные матрасы. Вид матрасов, изготавливаемый с различными типами наполнителей: латекс, кокосовое волокно, поролон и полиуретан. К беспружинным так же относятся надувные и водяные матрасы. Жесткость и способность выдерживать большой вес человека зависит от типа наполнителя, зачастую в подобный матрасах производители используют сразу несколько видов материалов, которые влияют на эти характеристики.

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Какие наполнители используют при производстве матрасов

Латекс. При производстве матрасов используются два вида латекса: натуральный и синтетический. Натуральный - приятный на ощупь и имеет слегка сладковатый запах. Оба типа материала обладают схожими свойствами: гипоаллергенность и анатомичность. Как правило, латекс используют частично, в качестве одного из слоев пирога матраса.

Кокосовая койра. Натуральный материал, который зачастую используют в качестве одного из слоев пирога. Присутствие койры, в зависимости от толщины слоя, придает матрасу различную степень жесткости. Материал гипоаллергенен, не имеет посторонних запахов, экологичен.

Пенополиуретан. Материал, который в зависимости от плотности, может быть как эластичным, так и жестким. Может использоваться при изготовление матраса как отдельный самостоятельный наполнитель. Матрасы с пенополиуретаном способны выдерживать большой вес человека, и имеют различную степень жесткости.

Memory Foam, или наполнитель с эффектом памяти. Высокотехнологичный наполнитель, производиться на основе полиуретана. Считается одним из прочных и надежных материалов, представляющий собой вязко-эластичную плотную пену.

Memory Latex. "Дышащий" материал, имеющий сотовую структуру, которая ему придает эластичность.

Вязко-эластичная пена. Одна из последних инноваций в области материалов для производства матрасов. Вязко-эластичная пена имеет туже способность, что и ранее описанные наполнители – эффект памяти (Memory Foam). Считается, что материал способен обеспечить естественное и комфортное положение позвоночника во время сна.

Сизаль. Натуральный материал – используется по аналогии с койрой, чаще всего в качестве одного из слоев пирога матраса. Сизаль имеет высокие антистатические характеристики, способен пропускать воздух и испарять влагу, гипоаллергенен.

Помимо этих материалов при производстве матрасов также используются другие виды наполнителей: натуральный войлок, конский волос, натуральная шерсть, струтофайбер и др. Все они применяются в качестве дополнения к основному типу наполнителя.

Фото: freepik

Какой матрас выбрать в зависимости от веса и здоровья

Эксперты рекомендуют полным людям остановиться на выборе жесткого матраса, к ним относятся матрасы с зависимыми пружинами и/или полиуретаном, а так же некоторые виды многослойных наполнителей. Характеристики по весу необходимо уточнить у продавца-консультанта. Для людей с небольшим весом можно выбирать любой тип матраса, в том числе, с независимыми пружинами или наполнителя из латекса.

При выборе матраса для здорового сна необходимо учитывать и возраст человека, для которого он предназначен. Пожилым людям лучше отказаться от матраса с высокой степенью жесткости, так как они могут спровоцировать нарушение кровообращения или проблемы с позвоночником. Если имеются какие-то заболевания позвоночника, то перед покупкой лучше обсудить планы с врачом.

При выборе матраса для детей и подростков необходимо быть особенно внимательным, и учитывать не только степень жесткости, но и воздухопроницаемость материала наполнителя, его гипоаллергенность. Если нет противопоказаний, то для детей рекомендуют выбирать жесткие беспружинные матрасы. К примеру, в магазинах имеется вариант матрасика толщиной 3–7 см с наполнителем из кокосового волокна. Если у ребенка имеются какие-то проблемы со здоровьем, то необходимо посоветоваться с врачом.

Каким должен быть размер матраса

Матрас должен соответствовать размеру основания кровати, и не свешиваться с края. Рассчитывается размер матраса индивидуально: его длина должна быть как минимум на 20 см больше, чем рост человека, для которого он приобретается. Ширина односпального матраса должна быть не менее 80 см, двуспального — от 160 см и более.