Какие десерты опасны для здоровья

Диетолог Джанетт Джачинто рассказала, что сладкие и жирные десерты приводят к развитию воспаления и нарушениям обмена веществ, сообщает Zakon.kz.

В частности, пончики готовят из рафинированной пшеничной муки. По информации портала She Finds, мука и добавляемый в починки сахар приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. За этим следует всплеск выработки инсулина. Если это происходит регулярно, может снизиться чувствительность к инсулину. Кроме того, может возникнуть системное воспаление – фактор риска многих заболеваний, включая рак, диабет и атеросклероз.

Отмечается, что пирожные, печенье и пироги содержат не только сахар, но и большое количество сливочного масла. Эти продукты способствуют накоплению жира на животе и вокруг внутренних органов. Эксперт советует не есть слишком часто подобные продукты.

Ранее сообщалось, что какая диета снижает риск летального исхода.