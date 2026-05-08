Какие популярные завтраки опасны для здоровья

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков предупредил о вреде готовых сладких завтраков, таких как шоколадные шарики, хлопья и кольца с молоком, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru специалист отметил, что подобные продукты сложно считать полноценным приемом пищи.

По словам врача, регулярное употребление сладких завтраков может повысить риск ожирения и развития сахарного диабета, особенно у детей и людей с низкой физической активностью. Эксперт подчеркнул, что такие продукты скорее относятся к десертам, чем к здоровому питанию.

Поляков посоветовал отдавать предпочтение более полезным вариантам завтрака – например, цельнозерновым кашам на воде и другим натуральным продуктам. Кроме того, он рекомендовал не злоупотреблять молоком из-за высокого содержания простых углеводов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

