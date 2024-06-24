Помидоры: когда и как можно вносить удобрения

Помидоры – любимый многими продукт, активно выращивается на дачах и у фермеров. Zakon.kz узнал, когда и как правильно подкармливать помидоры, чтобы получить вкусный и безопасный урожай.

Подкормка помидор удобрениями необходима на всех этапах роста растений и созревания плодов, только их количество и виды будут различными. В Казахстане имеется несколько климатических зон и время высадки и начала плодоношения томатов в них так же отличаются. К слову, поздние сорта сейчас только-только набирают зеленую массу даже на юге, а начнут цвести и затем формировать плоды ближе к началу августа.

Период после высадки рассады в грунт и до начала цветения называют фазой вегетативного роста растения.

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Какие удобрения вносить после высадки томатов в грунт

В период, когда цветение не началось и у томатов идет формирование стеблей и листвы, растение нуждается в особом уходе – ему необходимо обеспечить много солнечного света, влаги и питательных веществ. Удобрения помогут придать рассаде стойкость к болезням и вредителям, сформировать мощную корневую систему и крепкий стебель. Можно для этих целей использовать готовые минеральные удобрения, а можно приготовить смесь самостоятельно.

Смесь минеральных удобрений для томатов

В 10 литрах воды необходимо хорошо растворить ингредиенты:

аммиачная селитра – 15-18 г

суперфосфат – 45-40 г

сульфат калия – 20-30 г

карбамид – 10-20 г

монофосфат калия – 30-40 г.

Минеральные и органические удобрения необходимо чередовать, их не вносят одномоментно. Самый простой способ подкормки органикой – развести пол-литра или литр жидкого коровьего навоза в ведре воды (8-10 л) и затем полить растения.

Дрожжи

Пекарские дрожжи показали себя отличным удобрением. Хорошо отзывается на них, например, любимая садоводами хоста. Применять дрожжи как удобрение можно и для помидор.

Сухие пекарские дрожжи – 10 г

Сахар – 2 ст. ложки

Вода теплая – 1 стакан

Развести дрожжи с сахаром в стакане теплой (не горячей!) воды, дать постоять 2 часа, а затем развести дрожжевую смесь в ведре воды и полить этим раствором томаты.

Во время вегетативной фазы важно не перекормить растение удобрениями. В этом случае велика вероятность, что томаты уйдут в рост зеленой массы, что плохо скажется на урожайности. Профессионалы называют такую ситуацию "томаты жируют".

Фото: freepik

Как подкармливать томаты в период цветения

Когда у томатов появляются первые цветочки, необходимо менять схему подкормки. В этот период растению необходимы фосфорно-калийные удобрения. Они хорошо стимулируют образование завязей.

Комплексные минеральные удобрения

Можно использовать готовые варианты комплексных удобрений, ориентируясь на пропорции из рецепта ниже, а можно приготовить смеси самим. Предлагаем воспользоваться одним или несколькими вариантами.

Суперфосфат – 1 ст. ложка и сульфат калия – 1 ч. ложка разводятся на ведро воды. Калиевая селитра – 10 г и сульфат магния – 25 г также разводятся на ведро воды. Монофосфат калия – 10-15 г на ведро воды. Калимагнезии – 10 г на ведро воды.

Нужно ли использовать органические удобрения

В период цветения лучше отказаться от органики, так как в навозе содержится много азота. Это вещество стимулирует активный рост зелени в ущерб росту плодов.

Как подкармливать помидоры в период созревания плодов

К периоду созревания плодов в почве накапливается достаточное количество минеральных удобрений, поэтому к выбору прикормки и количеству необходимо относиться очень внимательно. В противном случае весь химический состав окажется в плодах. Это не только невкусно, но и небезопасно. В это время лучше сделать акцент на поливе и позаботиться, чтобы растению хватало солнца. В качестве профилактики болезней допускается применение биопрепаратов типа фитоспорина и битоксибациллина. Если по растению видно, что ему явно не хватает питательных веществ, чтобы нормально плодоносить, то можно использовать при поливе в небольших количествах водорастворимые удобрения макро- и микроэлементов.