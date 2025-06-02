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Кому лучше отказаться от окрошки

тарелка с окрошкой, картошка, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 15:33 Фото: wikimedia
Наступило лето, и многие вспомнили про традиционное летнее блюдо окрошку. Но, как оказалось, определенной категории людей она противопоказана, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук Владимира Неронова, окрошка может быть как полезным летним блюдом, так и источником проблем с желудком – все зависит от ингредиентов и состояния здоровья.

"Окрошка – традиционное холодное блюдо, но при хронических заболеваниях органов пищеварения, особенно поджелудочной железы, она может спровоцировать обострение. Лучше употреблять ее слегка прохладной – не ниже 24-27 градусов. Ледяная окрошка слишком агрессивна для ЖКТ", – сказал РИАМО Неронов.

Наиболее популярные основы блюда – квас и кефир. Но у каждого варианта есть плюсы и минусы.

Окрошка на квасе:

  • Способствует увлажнению и освежает в жару
  • Поддерживает кишечную микрофлору за счет ферментации
  • Может содержать много сахара
  • Газированный или кислый квас раздражает желудок
  • Противопоказана людям с диабетом и ЖКТ-проблемами

Окрошка на кефире:

  • Богата пробиотиками и белками
  • Содержит витамины и кальций
  • Более калорийна, особенно на жирном кефире
  • Нежелательна при непереносимости лактозы
  • Тяжело переваривается, если смешивать с мясом или колбасой
"В период обострения болезней ЖКТ от окрошки лучше отказаться. В обычное время – не злоупотреблять: это все-таки холодное блюдо, а в обед желательно есть горячее. Оптимально – чередовать варианты на кефире и квасе в зависимости от потребностей организма", – заключил врач.

А диетолог и нутрициолог София Кованова рассказала, сколько мороженого можно съесть без вреда.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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