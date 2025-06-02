Кому лучше отказаться от окрошки

Наступило лето, и многие вспомнили про традиционное летнее блюдо окрошку. Но, как оказалось, определенной категории людей она противопоказана, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук Владимира Неронова, окрошка может быть как полезным летним блюдом, так и источником проблем с желудком – все зависит от ингредиентов и состояния здоровья.

"Окрошка – традиционное холодное блюдо, но при хронических заболеваниях органов пищеварения, особенно поджелудочной железы, она может спровоцировать обострение. Лучше употреблять ее слегка прохладной – не ниже 24-27 градусов. Ледяная окрошка слишком агрессивна для ЖКТ", – сказал РИАМО Неронов.

Наиболее популярные основы блюда – квас и кефир. Но у каждого варианта есть плюсы и минусы.

Окрошка на квасе:

Способствует увлажнению и освежает в жару

Поддерживает кишечную микрофлору за счет ферментации

Может содержать много сахара

Газированный или кислый квас раздражает желудок

Противопоказана людям с диабетом и ЖКТ-проблемами

Окрошка на кефире:

Богата пробиотиками и белками

Содержит витамины и кальций

Более калорийна, особенно на жирном кефире

Нежелательна при непереносимости лактозы

Тяжело переваривается, если смешивать с мясом или колбасой

"В период обострения болезней ЖКТ от окрошки лучше отказаться. В обычное время – не злоупотреблять: это все-таки холодное блюдо, а в обед желательно есть горячее. Оптимально – чередовать варианты на кефире и квасе в зависимости от потребностей организма", – заключил врач.

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