Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи выпустили гороскоп на субботу, 29 июня 2024 года, для представителей всех знаков зодиака. Что предвещают звезды именно вам – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня уверенность Овна в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Овен способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Овен сегодня уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Ну и о дипломатичности сегодня тоже забывать не следует!

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Телец способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Тельца, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Тельцу сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня гороскоп Близнецов будет переполнен яркими эмоциями. День наделяет их живым воображением, благодаря чему Близнецы смогут проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят им звезды, – это спонтанность чувств: сегодня Близнецы могут испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Близнецов будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим их сердце биться быстрее.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня у Рака будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Раку воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Льву хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать. Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Лев будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Льву сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже "минус" в уверенный "плюс".

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня – день, когда Дева может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы. Звезды гороскопа дарят Деве успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни, если Дева сегодня затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем ее планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Деве не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется им важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в их дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Весам не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более "орлу" и "решке". Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, им не придется жалеть ни о чем.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпион будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Скорпион будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Скорпиона, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу Скорпион сегодня действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня в гороскопе Стрельца будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – Стрелец уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Стрельца совета. Стрелец сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня энергичности Козерога окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Козерог кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Козерога в том, что, за что бы он ни взялся, сегодня все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня неожиданные сложности могут попытаться застать Водолея врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будут все шансы, чтобы с этим справиться. Звезды гороскопа наделяют Водолея такими качествами, как сила воли, гибкий ум и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Водолей сегодня сумеет договориться. Особенно, если проявит дипломатичность и будет следить за своим острым языком.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня настоящей музыкой для Рыб будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, им будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Рыбам сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться им на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Рыбы не пожалеют. Сегодня они способны на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.