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Истина или миф: нужно ли выпивать 1,5-2 л воды в день

Истина или миф: нужно ли выпивать 1,5-2 л воды в день, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 13:35 Фото: pxhere
Далеко не все выпивают 6-8 стаканов воды в день и вполне нормально при этом себя чувствуют. Так надо ли пить воду или не надо? На этот вопрос ответила врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залётова, сообщает Zakon.kz.

Можно не пить, но...

Залётова отмечает, что наше тело может извлекать жидкость и из продуктов.

К примеру, если вы едите овощи, фрукты, волокнистое мясо – все это содержит воду, которую организм способен из них получить.

"Поэтому даже если вы совсем не будете пить, но есть указанные продукты, то выживете".Татьяна Залётова

Для кишечника

Однако для того, чтобы организму было легче осуществлять все процессы жизнедеятельности, воду лучше все-таки пить.

"В частности, вода помогает пищеварению. Чтобы хорошо усвоить пищу, ворсинки кишечника должны быть погружены в перевариваемое содержимое, для чего оно максимально разведено водой. Чем больше поверхность соприкосновения с пищей, тем эффективнее усвоение минеральных веществ и витаминов, с чем у многих проблема".Татьяна Залётова

И почек

Еще один важный процесс, для которого необходима вода, – выделительный. Эксперт в продолжении уточняет, что наш организм постоянно обновляется, клетки получают энергию из пищевых веществ.

"В конечном итоге всех этих процессов образуются продукты распада, которые необходимо выводить. Для этого существуют выделительные органы, в первую очередь почки. Чтобы выведение было эффективным, должно быть достаточное количество жидкости".Татьяна Залётова

Кроме того, как говорится в публикации "АиФ", вода помогает поддерживать в рабочем состоянии слизистые оболочки, которые в увлажненном состоянии лучше сопротивляются вирусам и бактериям.

Вода улучшает тонус мышц, состояние кожи, а также регулирует температуру тела.

1,5-2 литра – норма

Сколько нужно пить воды? Здесь специалисты не всегда могут договориться.

Учитывая, что городской житель, у которого низкая физическая нагрузка, употребляет от 1500 до 2000 ккал в день, то и появилась норма – выпивать 1,5-2 л воды в день. Спортсмены, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, пьют больше, так как у них организм требует больше жидкости, и жажда сильнее.

Стоит учитывать, что указанная норма (1 мл на 1 ккал) имеет отношение только к воде.

Чай и кофе не считаются

"Кофе и чай (кроме травяного) содержат кофеин, за счет чего обладают мочегонным действием. Они, наоборот, обезвоживают. Поэтому их мы не рассматриваем как продукты, восполняющие жидкость. Люди, которые не пьют воду, а только чай и кофе, на самом деле большую часть жидкости извлекают из продуктов, а не из этих напитков".Татьяна Залётова

Ранее врач Юлия Репникова рассказала, чем опасна резкая потеря веса. По ее словам, худеть надо медленно: в среднем – один-два килограмма ежемесячно. Специалист объяснила, что чем медленнее худеет человек, тем дольше сохраняется эффект от снижения веса.

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