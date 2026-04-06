Советы

Развеян миф о необходимости выпивать 2 литра воды в день

стакан, вода, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 18:08
Российский нутрициолог Наталья Чаевская раскрыла опасность мифа о необходимости выпивать 2 литра воды в день, сообщает Zakon.kz.

В беседе с news.ru 6 апреля 2026 года она рассказала, чем опасен избыток воды в организме.

"Миф о 2 литрах воды: как мы медленно топим свои почки по совету блогеров. Данную норму нужно считать индивидуально. Рекомендация пить 2 литра воды в день стала почти универсальным правилом ЗОЖ. Но в реальности такой подход может быть не только бесполезным, но и вредным. Идея о фиксированной для всех норме появилась как усредненная информация, но она не учитывает массу тела, уровень физической активности, температуру окружающей среды, питание и состояние здоровья. При избытке воды в организме нарушается водно-солевой баланс, увеличивается нагрузка на почки, а также может повышаться нагрузка на сердце", – заявила Наталья Чаевская.

Одним из базовых ориентиров, как уточнила специалист, является 30-35 мл воды на 1 кг массы тела. Это, как пояснила нутрициолог, не строгая норма, а отправная точка.

Чаевская добавила, что также важно учитывать обстоятельства: в жару и при высокой физической активности потребность в воде увеличивается, а при малой подвижности и высоком содержании овощей в рационе – немного снижается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Простой утренний ритуал, который меняет жизнь

Ранее врач Кристина Вульф рассказала, чем опасны фильмы ужасов.

Динара Халдарова
