Летний тревел-гид: путешествия по интересным маршрутам
Алматинская область
По информации Минтуризма РК, рейтинг самых популярных мест страны возглавляет Алматинский горный кластер, где расположены Большое Алматинское озеро (БАО), озера Кольсай и Кайынды. Поэтому свой маршрут можно начать именно с этого региона. В области расположены горные хребты Тянь-Шаня, которые дают возможность для пеших и горных прогулок, альпинизма и скалолазания. Особенно известен Иле-Алатауский национальный парк.
Зимой же в Алматинской области можно посетить популярные горнолыжные курорты, такие как Шымбулак и высокогорный каток "Медеу". В целом Алматинская область идеально подходит как для любителей природы и активного отдыха, так и для тех, кто интересуется историей страны и культурой региона.
Алматы
Алматы – туристический центр Казахстана. Исторические достопримечательности города включают исторические и культурные места, такие как Арбат, Парк культуры и отдыха, Вознесенский кафедральный собор, Зеленый базар, смотровая площадка "Кок-Тобе", Центральная мечеть и многое другое.
Уникальность Алматы в том, что он окружен живописными горами. Город предлагает множество кулинарных впечатлений, включая национальные блюда казахской, уйгурской, узбекской, корейской и турецкой кухонь. Ежегодно в южной столице Казахстана проходят различные культурные мероприятия и фестивали. Алматы представляет собой динамичный город, который привлекает как любителей истории и культуры, так и активного отдыха и шопинга. К слову, приехав в Алматы, вы можете посетить однодневные и двухдневные туры в Алматинскую область у местных туроператоров.
Туркестан
Туркестан расположен на юге Казахстана и признан духовным центром тюрского мира. Место имеет богатое историческое наследие и является одним из старейших городов Центральной Азии. В Туркестане находится множество религиозных памятников, включая мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Здесь можно увидеть руины древних крепостей и мечетей, а также музеи, рассказывающие об истории и культуре региона. Прогулка по улицам Туркестана позволяет почувствовать атмосферу старого города с его узкими улочками и традиционными зданиями.
Список мест для пляжного отдыха:
- Алаколь;
- Балхаш;
- Капшагайское водохранилище.
Астана
Столица Казахстана расположена на севере страны, известна своей современной архитектурой и культурными мероприятиями. Визитной карточкой и символом города считается монумент "Байтерек" с красивым панорамным видом на город. Столица является политическим и экономическим центром страны.
Что посмотреть в Астане:
- Центральная набережная на берегу реки Ишим;
- Национальный музей Республики Казахстан;
- Дворец мира и согласия (Пирамида);
- Мечеть Хазрет Султан;
- Золотой квадрат Астаны: можно прогуляться от "Байтерека" до "Хан-Шатыра";
- Ботанический сад;
- район EXPO.
Боровое
Курорт Бурабай (Боровое) расположен в Акмолинской области в 250 км от Астаны. Это одно из популярнейших мест для отдыха и туризма в Казахстане благодаря своим природным богатствам и красотам. Озеро Щучье окружено сосновыми лесами и живописными скалами. Здесь можно насладиться уникальной природой и чистым воздухом. Боровое является прекрасным местом как для активного отдыха и приключений на природе, так и для спокойного семейного отдыха в атмосфере уединения и красоты казахстанской природы.
Баянауыл
Еще одна курортная зона в Казахстане. Баянауыл расположен в Павлодарской области. Это место отлично подходит для любителей природы, поскольку здесь можно насладиться живописными ландшафтами, чистым воздухом и спокойствием от городской суеты и красивым видами на озеро Жасыбай.