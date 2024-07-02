Летний тревел-гид: путешествия по интересным маршрутам

Казахстан привлекает внимание туристов своей богатой историей и живописной природой. В стране бескрайних степей можно встретить как древние города, так современную архитектуру. Для тех, кто планирует путешествие в сердце Евразии, Zakon.kz подготовил маршрут по популярным направлениям.

Алматинская область

По информации Минтуризма РК, рейтинг самых популярных мест страны возглавляет Алматинский горный кластер, где расположены Большое Алматинское озеро (БАО), озера Кольсай и Кайынды. Поэтому свой маршрут можно начать именно с этого региона. В области расположены горные хребты Тянь-Шаня, которые дают возможность для пеших и горных прогулок, альпинизма и скалолазания. Особенно известен Иле-Алатауский национальный парк.

Зимой же в Алматинской области можно посетить популярные горнолыжные курорты, такие как Шымбулак и высокогорный каток "Медеу". В целом Алматинская область идеально подходит как для любителей природы и активного отдыха, так и для тех, кто интересуется историей страны и культурой региона.

Алматы

Алматы – туристический центр Казахстана. Исторические достопримечательности города включают исторические и культурные места, такие как Арбат, Парк культуры и отдыха, Вознесенский кафедральный собор, Зеленый базар, смотровая площадка "Кок-Тобе", Центральная мечеть и многое другое.

Уникальность Алматы в том, что он окружен живописными горами. Город предлагает множество кулинарных впечатлений, включая национальные блюда казахской, уйгурской, узбекской, корейской и турецкой кухонь. Ежегодно в южной столице Казахстана проходят различные культурные мероприятия и фестивали. Алматы представляет собой динамичный город, который привлекает как любителей истории и культуры, так и активного отдыха и шопинга. К слову, приехав в Алматы, вы можете посетить однодневные и двухдневные туры в Алматинскую область у местных туроператоров.

Туркестан

Туркестан расположен на юге Казахстана и признан духовным центром тюрского мира. Место имеет богатое историческое наследие и является одним из старейших городов Центральной Азии. В Туркестане находится множество религиозных памятников, включая мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Здесь можно увидеть руины древних крепостей и мечетей, а также музеи, рассказывающие об истории и культуре региона. Прогулка по улицам Туркестана позволяет почувствовать атмосферу старого города с его узкими улочками и традиционными зданиями.

Список мест для пляжного отдыха: Алаколь;

Балхаш;

Капшагайское водохранилище.

Астана

Столица Казахстана расположена на севере страны, известна своей современной архитектурой и культурными мероприятиями. Визитной карточкой и символом города считается монумент "Байтерек" с красивым панорамным видом на город. Столица является политическим и экономическим центром страны.

Что посмотреть в Астане:

Центральная набережная на берегу реки Ишим;

Национальный музей Республики Казахстан;

Дворец мира и согласия (Пирамида);

Мечеть Хазрет Султан;

Золотой квадрат Астаны: можно прогуляться от "Байтерека" до "Хан-Шатыра";

Ботанический сад;

район EXPO.

Боровое

Курорт Бурабай (Боровое) расположен в Акмолинской области в 250 км от Астаны. Это одно из популярнейших мест для отдыха и туризма в Казахстане благодаря своим природным богатствам и красотам. Озеро Щучье окружено сосновыми лесами и живописными скалами. Здесь можно насладиться уникальной природой и чистым воздухом. Боровое является прекрасным местом как для активного отдыха и приключений на природе, так и для спокойного семейного отдыха в атмосфере уединения и красоты казахстанской природы.

Баянауыл

Еще одна курортная зона в Казахстане. Баянауыл расположен в Павлодарской области. Это место отлично подходит для любителей природы, поскольку здесь можно насладиться живописными ландшафтами, чистым воздухом и спокойствием от городской суеты и красивым видами на озеро Жасыбай.