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Тест: Хорошо ли вы знаете популярные туристические места Казахстана

Тест: Хорошо ли вы знаете популярные туристические места Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 10:31 Фото: freepik
Казахстан полон контрастов и природных красот. Современные города здесь соседствуют с величественными горами и бескрайними степями. Путешествуя по стране, можно увидеть множество живописных мест и окунуться в историю тюркского народа.

Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете самые главные туристические места Казахстана. 


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