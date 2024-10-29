Тест: Хорошо ли вы знаете популярные туристические места Казахстана
Фото: freepik
Казахстан полон контрастов и природных красот. Современные города здесь соседствуют с величественными горами и бескрайними степями. Путешествуя по стране, можно увидеть множество живописных мест и окунуться в историю тюркского народа.
Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете самые главные туристические места Казахстана.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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