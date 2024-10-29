Тест: Хорошо ли вы знаете популярные туристические места Казахстана

Фото: freepik

Казахстан полон контрастов и природных красот. Современные города здесь соседствуют с величественными горами и бескрайними степями. Путешествуя по стране, можно увидеть множество живописных мест и окунуться в историю тюркского народа.

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