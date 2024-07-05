Неожиданно названы вредные свойства кукурузы
Специалист подчеркивает, что при наличии сахарного диабета стоит ограничивать употребление крахмалистых углеводов. Кукуруза как раз в числе таких продуктов.
Кроме того, как отмечено в публикации РБК Life, грубая клетчатка, содержащаяся в зернах, способна раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
"Поэтому плоды этого растения относительно противопоказаны людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно со склонностью к диарее".Евгения Шрайнер
В остальном же кукуруза – источник многих полезных веществ: калия, магния, фосфора, витамина группы B и других микроэлементов.
Регулярное потребление кукурузы может уменьшить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, это приводит к улучшению здоровья человека и укреплению иммунной системы.
Ранее российский диетолог Алексей Кабанов рассказал, в чем различие малины и клубники и кому эти ягоды нужно употреблять с осторожностью.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.