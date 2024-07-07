Путеводитель по любви: любовный гороскоп на воскресенье

Астрологи выпустили любовный гороскоп на воскресенье, 7 июля 2024 года. Какие романтические сюрпризы приготовили вам звезды и как лучше всего использовать астрологические предсказания для улучшения ваших отношений – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен будет настолько уверен в своей правоте, что способен отстаивать ее до последнего, не замечая при этом, что задевает чувства любимого человека. Более того, Овен сегодня будет не прочь покомандовать им! Неудивительно, если избранник Овна в ответ займет позицию глухой обороны. Если Овен хочет это изменить, ему придется снять с себя командирские погоны, провозгласив в отношениях между партнерами демократию и равные права.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня хороший день для того, чтобы Телец стряхнул с себя груз тяготящих его воспоминаний – особенно тех, которые касаются его прошлых романтических отношений. Звезды говорят, что события прошлого влияют на настоящее Тельца слишком сильно, мешая ему двигаться вперед. Зациклившись на старых переживаниях и обидах, построить новую любовь Тельцу будет непросто. Для того чтобы стать счастливым, рецепт сегодня один: простить и забыть.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам следует, наконец, приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью, посвятив в нее окружающих. Это хороший день для того, чтобы познакомить своего любимого человека с друзьями, коллегами или родными, то есть ввести его в свой круг, официально заявив о том, что вы вместе. Звезды обещают, что сегодня такой шаг Близнецов будет воспринят окружающими адекватно. Ну, настолько адекватно, насколько это вообще возможно.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку не стоит быть доверчивым в любви. Если ему кажется, что ситуация слишком хороша, чтобы быть правдой, то, возможно, это именно так и есть? Сколько бы Рак ни пытался выдать желаемое за действительное, ему надо прислушаться к своим сомнениям. Конечно, замечательно, если в его отношениях с любимым человеком нет поводов для тревог. В противном случае, сегодня Раку стоит перестать обманывать себя и беспристрастно взглянуть в глаза фактам.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня отличный день для того, чтобы Лев осуществил в своей личной жизни какие-то кардинальные перемены – если, конечно, они назрели. Звезды не склоняют к спонтанным поступкам, однако хорошо продуманные, серьезные шаги Лев сегодня способен сделать, не колеблясь. Смелости у него хватит на все, собирается ли он поставить точку в отношениях или сделать любимому человеку предложение руки и сердца. Ну а дальше – будь что будет!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева способна в очередной раз удивиться тому, насколько сильны ее эмоции. Даже когда они спокойны и напоминают штиль на море, под этой обманчивой гладью угадывается бездонная глубина. С одной стороны, это хорошо, с другой же – Дева не всегда способна с этим справиться. Сегодня ситуация ясно даст понять: Деве необходимо научиться управлять своими могучими эмоциями, иначе в личной жизни ее ждет масса сложностей и проблем.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам необходимо проявить терпение и понимание по отношению к своему любимому человеку. Возможно, их партнер будет капризничать, придираться или как-нибудь еще проявит свое недовольство. Однако прежде чем кидаться в бой с ответными претензиями, Весам стоит выяснить, в чем причины такого настроя. Возможно, у избранника Весов накопились проблемы, и сегодня ему просто необходимо выпустить пар?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня ситуация может заставить Скорпиона вспомнить о таких вещах, как злопамятность и даже месть. Возможно, любимый человек припомнит Скорпиону какие-то обидные слова или поступки, а может быть, Скорпион и сам захочет кому-то отомстить. Чтобы это не поставило его личную жизнь под удар, Скорпиону сегодня необходимо сдерживать такие порывы. Месть – ядовитое блюдо, которое не стоит подавать ни холодным, ни горячим. Никогда и никому. Совсем.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет отличаться повышенной эмоциональностью. Чтобы это не вылилось в конфликты с близкими людьми, звезды советуют ему направить свою могучую энергию в мирное русло, обращая внимание на все прекрасное, что есть вокруг. Сегодня, следуя за красотой во всех ее проявлениях, будь то распустившийся цветок в саду, красивые стихи или симпатичная личность противоположного пола, Стрелец, как Алиса из сказки, имеет шанс попасть в Страну Чудес и завести там интересные знакомства.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу для того, чтобы приблизиться к осуществлению своей мечты, необходимо избавиться от чего-то. Это "что-то" подобно гирям на ногах, мешающим Козерогу вести нормальную личную жизнь, любить и быть любимым. Возможно, речь идет о старых воспоминаниях, разочарованиях или чувствах. А может быть, о комплексах и неуверенности в себе – Козерогу виднее. Только избавившись от этих помех, Козерог почувствует себя по-настоящему желанным и счастливым.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня звезды советуют Водолею не переживать по поводу того, что будет, и не пытаться заглянуть вперед. Водолей хочет узнать, что ждет его отношения. Подходят ли они с избранником друг другу? А может быть, нужны гарантии того, что с этим человеком он не тратит время зря? Сегодня у Водолея есть шанс понять простую мысль: таких гарантий все равно не существует. Любовь – прекрасная игра, где важен каждый миг и главное – процесс.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам может показаться, что деньги – помеха или даже прямая угроза любви. Так произойдет, если денежные вопросы Рыб вдруг войдут в противоречие с вопросами личными, вставая на пути романтики и прочих возвышенных чувств. Идет ли речь о нехватке финансов, меркантильности, крупных тратах или расчетливости, сегодня эти сомнительные темы Рыбам и их избраннику лучше не поднимать: есть риск на них поскользнуться.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.