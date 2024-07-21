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Какие продукты опасно есть на ночь

Какие продукты опасно есть на ночь, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 00:43 Фото: pixabay
Российский врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко предостерегла от употребления некоторых продуктов на ночь, сообщает Zakon.kz.

В интервью РИА Новости она отметила, что вечером следует избегать жирной, тяжелой и мясной пищи.

Ильяшенко подчеркнула, что перед сном не стоит перегружать желудок. Оптимальное время для ужина – за три часа до сна. Для вечернего приема пищи лучше выбирать белковые продукты, нежирную рыбу или курицу с овощами. Такой подход поможет избежать рефлюкса и других проблем с пищеварением.

Специалист также советует установить режим питания, который включает дробные приемы пищи в течение дня, чтобы не испытывать голод перед сном. Если же в исключительных случаях необходим ночной перекус, то лучшим выбором будет белковая пища, например, курица, яйца или овощи.

Ранее стало известно, почему в жару случается насморк и чем это опасно. Подробнее можно узнать здесь. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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