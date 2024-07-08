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Дожди и пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 9 июля

погода, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 17:40 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на вторник, 9 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Синоптики предупреждают жителей страны о дождливой погоде.

"На большей части территории Казахстана, в связи с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами. На востоке, юго-востоке осадки пройдут с градом и шквалом, на севере, востоке, в горах юго-востока страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре, на востоке в ночные и утренние часы – туман", – рассказали в "Казгидромет".

Днем в Атырауском и Мангистауском регионах, а также на юге Западно-Казахстанской и в Актюбинской областях сохранится сильная жара.

Высокую пожарную опасность прогнозируют на севере и в центре Атырауской области, а также на севере и юге Западно-Казахстанской области, на западе и юге Актюбинского региона.

В Туркестанской, Кызылординской областях, на юго-западе Жамбылской, Алматинской, на западе и севере Мангистауской области, в области Ұлытау, на юге Костанайской, на юго-востоке Атырауской, Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

О том, какая погода будет с 8 по 10 июля 2024 года в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте, можно прочитать по ссылке

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