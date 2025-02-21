"Казахстанская Швейцария": какие секреты хранят уникальные озера в Боровом

Популярное туристическое место Боровое славится своей живописной природой, горными ландшафтами и крупными озерами. Однако за всей этой красотой заповедника скрываются серьезные экологические угрозы. Zakon.kz узнал у специалистов, что происходит в жемчужине Казахстана.

Щучинско-Боровская курортная зона расположена на севере Казахстана в Акмолинской области, в 80 км от Кокшетау и в 250 км на север от Астаны. Здесь находится известный курорт Боровое, санатории с лечебными водами, а также нацпарк "Бурабай".

На территории парка находятся 14 озер, из них наиболее известны Боровое, Катарколь, Майбалык, Большое, Малое Чебачье. Из северо-восточной части озера Боровое вытекает речка Күркіреуік (также называемая Громотуха). Она служит важным регулятором уровня воды в озере Боровое, сбрасывая излишки воды, впадает в Большое Чебачье.

Фото: wikimedia/Yelena Shander

К слову, ученые, экологи и гидрологи, занимающиеся мониторингом озер, уже давно бьют тревогу. Дело в том, что водоемы Щучинско-Боровской курортной зоны могут исчезнуть, а их площадь с годами только сокращается. В своих исследованиях они уделили особое внимание гидрогеологическим условиям озер.

По словам гидрогеолога Галины Пятовой, главным врагом и причиной сокращения озер является испарение, особенно когда оно превышает величину осадков. По ее наблюдениям, сейчас идет общая тенденция снижения площади Боровских озер. "На процесс уменьшения озер влияют осадки, уровень талых, подземных и поверхностных вод. К примеру, если отбирать воду из подземных источников, это приведет к снижению уровня воды в озерах. Здешние водоемы сильно связаны с подземными водами. Уровень воды периодически меняется в зависимости от климатических условий. Плюс, помимо природных явлений, также воздействуют антропогенные факторы, связанные со строительством объектов вокруг озера. За последние десятилетия в разы увеличилось количество санаториев, частных зданий и гостиниц. Это, естественно, напрямую влияет на уровень воды в озерах". Галина Пятова Вместе с тем специалист отмечает, что раньше горводоканал брал воду из Щучьего озера. И несмотря на то, что уже давно построен Ишимский водопровод, воду все же периодически берут из озера в случае ЧС. Фото: wikimedia/Евгений Емельянов В своем труде "Подземные воды Щучинско-Боровской курортной зоны" научные сотрудники отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП "Бурабай" Галина Пятова, Евгений Архипов в соавторстве с ученым Евгением Пятовым провели исследование казахстанского оазиса, изучили хронологию развития туристического объекта и динамику уровня воды в водоемах, входящих в него.

Один из главных вопросов, который задают специалисты в обследовании Бурабая: будут ли озера всегда оставаться такими, какие они есть сейчас, или с ними будет что-то происходить? Приведет ли их наполнение к затоплению застраиваемых береговых участков или озера ждет обмеление?

Фото: wikimedia/Евгений Емельянов Вернемся к истории. Из книги исследования следует, что в течение нескольких десятилетий на глазах у местного населения происходит стремительное падение уровня воды в озерах. Мелеют зоны и пляжей, заиливается дно в прибрежной полосе, разрастаются водоросли и мутнеет вода. Насосная станция на водозаборе санатория "Щучинский". Фото: из книги "Подземные воды Щучинско-Боровской курортной зоны" Местные жители вспоминают, что в 1970-е прыгали на озере Шортан в воду со скал и высоких валунов. Теперь эти скалы стоят на сухом берегу. В эти же годы водозаборные скважины санатория "Щучинский" стояли на берегу, теперь урез воды ушел от скважин на расстояние более чем 300 метров. Курорт Боровое. Санаторий. Фото: из книги "Курорты СССР", 1951 год Между тем, тогда стало известно, что место богато природными лечебными ресурсами. Первый частный санаторий с кумысолечением был открыт в Боровом в 1910 году доктором медицины П.Н. Емельяновым. А спустя 17 лет на восточном берегу озера Шортан открылся санаторий "Бармашино" для больных открытыми формами туберкулеза.

"Наиболее важное значение для здоровья человека имеют подземные воды, так как они наиболее защищены от антропогенных источников химического и микробиологического загрязнения, чем водоемы, к тому же они обогащаются биогенными элементами при циркуляции в недрах земли", – отмечают эксперты в исследовании.