"Казахстанская Швейцария": какие секреты хранят уникальные озера в Боровом

Популярное туристическое место Боровое славится своей живописной природой, горными ландшафтами и крупными озерами. Однако за всей этой красотой заповедника скрываются серьезные экологические угрозы. Zakon.kz узнал у специалистов, что происходит в жемчужине Казахстана.
Щучинско-Боровская курортная зона расположена на севере Казахстана в Акмолинской области, в 80 км от Кокшетау и в 250 км на север от Астаны. Здесь находится известный курорт Боровое, санатории с лечебными водами, а также нацпарк "Бурабай".
На территории парка находятся 14 озер, из них наиболее известны Боровое, Катарколь, Майбалык, Большое, Малое Чебачье. Из северо-восточной части озера Боровое вытекает речка Күркіреуік (также называемая Громотуха). Она служит важным регулятором уровня воды в озере Боровое, сбрасывая излишки воды, впадает в Большое Чебачье.
Фото: wikimedia/Yelena Shander
К слову, ученые, экологи и гидрологи, занимающиеся мониторингом озер, уже
давно бьют тревогу. Дело в том, что водоемы Щучинско-Боровской курортной зоны могут исчезнуть,
а их площадь с годами только сокращается. В своих исследованиях они уделили особое внимание гидрогеологическим условиям озер.
По словам гидрогеолога Галины Пятовой, главным врагом и причиной сокращения озер является испарение, особенно когда оно превышает величину осадков. По ее наблюдениям, сейчас идет общая тенденция снижения площади Боровских озер.
"На процесс уменьшения озер влияют осадки, уровень талых, подземных и поверхностных вод. К примеру, если отбирать воду из подземных источников, это приведет к снижению уровня воды в озерах. Здешние водоемы сильно связаны с подземными водами. Уровень воды периодически меняется в зависимости от климатических условий. Плюс, помимо природных явлений, также воздействуют антропогенные факторы, связанные со строительством объектов вокруг озера. За последние десятилетия в разы увеличилось количество санаториев, частных зданий и гостиниц. Это, естественно, напрямую влияет на уровень воды в озерах".Галина Пятова
Вместе с тем специалист отмечает, что раньше горводоканал брал воду из Щучьего озера. И несмотря на то, что уже давно построен Ишимский водопровод, воду все же периодически берут из озера в случае ЧС.
Фото: wikimedia/Евгений Емельянов
В своем труде "Подземные воды Щучинско-Боровской курортной зоны" научные сотрудники отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП "Бурабай" Галина Пятова, Евгений Архипов в соавторстве с ученым Евгением Пятовым провели исследование казахстанского оазиса, изучили хронологию развития туристического объекта и динамику уровня воды в водоемах, входящих в него.
Один из главных вопросов, который задают специалисты в обследовании Бурабая: будут ли озера всегда оставаться такими, какие они есть сейчас, или с ними будет что-то происходить? Приведет ли их наполнение к затоплению застраиваемых береговых участков или озера ждет обмеление?
Фото: wikimedia/Евгений Емельянов
Вернемся к истории. Из книги исследования следует, что в течение нескольких десятилетий на глазах у местного населения происходит стремительное падение уровня воды в озерах. Мелеют зоны и пляжей, заиливается дно в прибрежной полосе, разрастаются водоросли и мутнеет вода.
Насосная станция на водозаборе санатория "Щучинский". Фото: из книги "Подземные воды Щучинско-Боровской курортной зоны"
Местные жители вспоминают, что в 1970-е прыгали на озере Шортан в воду со скал и высоких валунов. Теперь эти скалы стоят на сухом берегу. В эти же годы водозаборные скважины санатория "Щучинский" стояли на берегу, теперь урез воды ушел от скважин на расстояние более чем 300 метров.
Курорт Боровое. Санаторий. Фото: из книги "Курорты СССР", 1951 год
Между тем, тогда стало известно, что место богато природными лечебными ресурсами. Первый частный санаторий с кумысолечением был открыт в Боровом в 1910 году доктором медицины П.Н. Емельяновым. А спустя 17 лет на восточном берегу озера Шортан открылся санаторий "Бармашино" для больных открытыми формами туберкулеза.
"Наиболее важное значение для здоровья человека имеют подземные воды, так как они наиболее защищены от антропогенных источников химического и микробиологического загрязнения, чем водоемы, к тому же они обогащаются биогенными элементами при циркуляции в недрах земли", – отмечают эксперты в исследовании.
Использование природных лечебных ресурсов района началось в 1870-х, когда в село Боровое начали приезжать для отдыха и лечения жители Кокчетава, Акмолинска, Омска, Петропавловска, Москвы и других городов. А вот посещение курорта Боровое связано со строительством железной дороги в 1920-е годы от Петропавловска до Кокчетава, а также до села Щучье (ныне город Щучинск).
Озеро Майбалык с минеральной водой и лечебными грязями. Фото: из книги "Подземные воды Щучинско-Боровской курортной зоны"
Со временем Боровое стало быстро разрастаться и приобретать облик настоящего курорта. Посетители использовали источник в целях оздоровления: лечебные грязи местных соленых озер и минеральную воду озера Майбалык.
Фото: Zakon.kz
Руководитель отдела информации и экологического мониторинга ГНПП "Бурабай" Евгений Архипов рассказал, что в настоящее время разработан проект по восстановлению и сохранению экосистемы нацпарка "Бурабай".
В его разработке принимали участие ученые, которые дали свои рекомендации согласно обследованию территории. Презентация нового проекта планируется в этом году. В него включены направления по водной безопасности, рыбному хозяйству, а также по сохранению лесного фонда.
"В целом у Боровских озер существует свой микроклимат, что также влияет на произрастание лесов и т.д. Вода сюда поступает через трещиноватые воды, которые накапливаются в гранитах и стекают вниз по ручейкам", – говорит Евгений Архипов.
Эксперт отмечает, что системно проводится гидрологический мониторинг озера Боровое. В 2024 году уровень воды в водоеме поднялся на 80 см, что привело к переливу через реку Громотуха в озеро Большое Чебачье.
"Повышение уровня воды в озере Боровое произошло из-за обильных осадков, поскольку все местные водоемы питаются в основном талыми водами и снеговыми осадками. Водная отметка в озерах Щучье, Большое Чебачье и Малое Чебачье поднимается, но не доходит до уровня 2020 года. В целом, по нашим наблюдениям, уровень воды в озере Боровое сокращается. Уменьшается площадь водного зеркала и береговая линия. Это связано в основном с испарением и климатическими особенностями. К примеру, из-за глобального потепления температура в регионе увеличилась на 1,4 градуса", – считает специалист.
По его словам, для сохранения озер ученые предлагают разные варианты, начиная от засыпки водоемов пластиковыми шарами до установки солнечных батарей, чтобы они забирали часть испарения.
Как отмечает Евгений Архипов, еще одна экологическая проблема в Боровом – это ухудшение состояния лесов. Особенно природа получает урон в летний сезон, во время наплыва туристов.
"Как и люди, деревья стареют, но естественного обновления не происходит. Требуется вмешательство человека. В первую очередь, сокращение числа деревьев связано с их возрастом: некоторым уже 180 лет, и, соответственно, они начинают ломаться. Также сильно влияют выхлопные газы от машин, страдают деревья, которые произрастают вдоль дорог", – рассказывает руководитель отдела ГНПП "Бурабай".
В будущем ведомство рассматривает возможность закрыть некоторые туристические маршруты, а также внедрить въезд на территории парковых зон только на электромобилях. Специалист считает, что к этим вопросам нужно подходить дифференцированно, чтобы люди могли отдыхать, наслаждаться природой и не наносить вред окружающей среде.