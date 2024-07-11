Специалисты рассказали, почему человеку необходим шоколад

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В "Роспотребнадзоре" объяснили, что шоколад способствует выработке эндорфинов, улучшающих эмоциональное состояние, поэтому порой без него не обойтись, сообщает Zakon.kz.

Специалисты перечислили полезные свойства шоколада: Шоколад: благотворно влияет на кровеносную систему;

препятствует образованию тромбов;

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

содержит антиоксиданты, которые способны защищать клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов;

содержит фитостерины – вещества, снижающие усвоение холестерина. При выборе шоколада обратите внимание на: Содержание какао. Чем его больше и чем меньше сахара, молока и других составляющих, тем он натуральнее.

Срок годности. Если срок годности истек, лучше отказаться от употребления шоколада.

Условия хранения. Соответствуют ли условия, в которых хранится шоколад, тем, которые указаны на упаковке. В "Роспотребнадзоре" также напомнили признаки неверного хранения шоколада: на его поверхности образуется сероватый налет;

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