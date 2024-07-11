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Специалисты рассказали, почему человеку необходим шоколад

Специалисты рассказали, почему человеку необходим шоколад, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 03:46 Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" объяснили, что шоколад способствует выработке эндорфинов, улучшающих эмоциональное состояние, поэтому порой без него не обойтись, сообщает Zakon.kz.

Специалисты перечислили полезные свойства шоколада:

Шоколад:

  • благотворно влияет на кровеносную систему;
  • препятствует образованию тромбов;
  • снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
  • содержит антиоксиданты, которые способны защищать клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов;
  • содержит фитостерины – вещества, снижающие усвоение холестерина.

При выборе шоколада обратите внимание на:

  • Содержание какао. Чем его больше и чем меньше сахара, молока и других составляющих, тем он натуральнее.
  • Срок годности. Если срок годности истек, лучше отказаться от употребления шоколада.
  • Условия хранения. Соответствуют ли условия, в которых хранится шоколад, тем, которые указаны на упаковке.

В "Роспотребнадзоре" также напомнили признаки неверного хранения шоколада:

  • на его поверхности образуется сероватый налет;
  • его внешний вид деформирован. 

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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