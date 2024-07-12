Осторожно – мошенники: эксперты перечислили топ-5 признаков лжеброкера

Разговоры об инвестициях – на пике популярности. Идея получать пассивный доход, вложившись в выгодное предприятие, разумна и чрезвычайно заманчива. Понимающие это онлайн-мошенники строят из себя брокеров, заманивая в свои сети жаждущих легких денег "инвесторов", сообщает Zakon.kz.

В связи с этим специалисты stopfake.kz собрали топ-5 "красных флагов", обратив внимание на которые можно вычислить обманщиков и сохранить свои деньги.

"Для лжеброкеров, как правило, характерно сразу несколько приведенных ниже признаков. Но даже если вы заметили всего один из них, это уже повод проверить компанию, в которую вам предлагают инвестировать", – отметили эксперты.

1. Обещание высокого дохода в короткие сроки

Если вам обещают, что сумма вашего вклада удвоится, утроится или даже вырастет в 10 раз за относительно короткий промежуток времени – неделю, месяц или два, то следует насторожиться.

Во-первых, инвестиции в реально существующие предприятия не приносят подобного рода доходов в короткие сроки. Во-вторых, настоящие брокеры никогда не будут обещать, а, тем более, гарантировать вам тот или иной размер дохода. Делать это запрещено согласно Закону РК "Об инвестиционных и венчурных фондах".

2. Личный менеджер, VIP-программа или уникальные акции "только для вас" даже при несущественных инвестициях

Долгие разговоры, убеждения в том, что вы – лучший клиент, даже если вы еще ничего не инвестировали или вложили совсем немного, – тоже признаки лжеброкеров.

На реальных биржах условия на начальном этапе, как правило, для всех одни.

3. Инвестировать предлагают по телефону или в социальных сетях

Если брокер звонит вам самостоятельно или пишет в социальных сетях, обещая "золотые горы" в обмен на небольшой вклад, – это повод проявить осторожность. Лучше записать название компании, от имени которой вам звонят, и проверить информацию в Сети.

Во-первых, нужно узнать, реальна ли вообще фирма с таким названием. Во-вторых, действительно ли она запустила какую-то инвест-программу. Также будет полезно набрать в поисковике название компании и слово "мошенники". Так, если фирма мошенническая или обманщики действуют, прикрываясь известным брендом, вы узнаете об этом наверняка.

4. Вас просят оплатить услуги брокера или комиссии переводом с карты на карту или на онлайн-кошелек

Настоящие брокеры никогда не будут просить ни о чем подобном.

Если вы совершите перевод, то доказать, что таким образом вы оплачивали какие-то услуги, будет невозможно, а, значит, и привлечь мошенников к ответственности не выйдет.

5. В рекламе фигурируют известные политики, богатейшие люди мира и крупные бренды

Реклама, в которой инвестировать вас призывает президент какой-либо страны, Илон Маск или глава крупного банка, должна вас насторожить, особенно, если размещена не на каком-либо официальном ресурсе, а в социальных сетях.

Как минимум следует набрать в поисковике имя рекламирующего в сочетании с названием инвестпрограммы или словом "инвестиции". Чаще всего подобные ролики сгенерированы искусственным интеллектом и призваны обманывать людей.

Итак, как подчеркнули эксперты, обращая внимания на эти признаки, можно распознать мошенников и сохранить свои сбережения.

"Помните: если предложение выглядит слишком выгодным, лучше проявить скептицизм и перепроверить информацию, чем стать жертвой обмана". Специалисты stopfake.kz

Ранее в Казнете вновь заявили о фонде, который якобы будет возвращать деньги тем, кто пострадал от инвестиционных и финансовых мошенников. Авторы уверяли, что якобы программа запущена президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также говорилось, что "специалисты" готовы вернуть от 500 тыс. тенге за 72 часа без предоплаты. Но эксперты отметили, что не стоит доверять сообщению, так как оно создано интернет-преступниками.