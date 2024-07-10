Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа

В Казнете вновь заявили о фонде, который будет возвращать деньги тем, кто пострадал от инвестиционных и финансовых мошенников. Авторы уверяют, что якобы программа запущена президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, сказано, что "специалисты" готовы вернуть от 500 тысяч тенге за 72 часа без предоплаты.



Эксперты Stopfake.kz отмечают: не стоит доверять сообщению, оно создано интернет-преступниками.

Фото: Stopfake.kz

Примечательно, что в рекламе фигурирует Фонд "Қазақстан халқына". Это реальная организация, которую поручил создать глава государства в январе 2022 года. Только фонд занят решением проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Пострадавшим от рук мошенников он не помогал и не помогает, такой задачи не стояло изначально.

Специалисты уточняют, что аферисты создали похожий сайт, использовав логотип настоящего фонда и его структуру.

"Но если присмотреться внимательно, то становится понятно, что портал фальшивый. На это указывает доменное имя, ошибки в тексте. Кроме того, портал сделан с помощью бесплатного конструктора сайтов Tilda. Интернет-ресурсы госорганов разрабатывают высококлассные специалисты. Они не будут использовать для этого бесплатные программы", – отмечено в описании.

Также о новой программе нет ничего и на официальном портале президента Казахстана.

В заключении оставлено обращение к казахстанцам:

"Внимательно читайте и анализируйте всю информацию, прежде чем оставлять свои личные данные. Фиктивные сайты создаются специально для выманивания денег. Призываем вас доверять только официальным сообщениям!"

Ранее сообщалось, что казахстанская национальная нефтяная компания АО НК "КазМунайГаз" якобы предлагает жителям страны компенсации по 208 тыс. тенге. Фальшивую рекламу активно рассылают в Казнете.