Горячие споры: связь между жарой и агрессией у людей объяснили специалисты

Чем выше ползет столбик термометра, тем сильнее может накалиться обстановка дома и на работе. Почему так происходит, Zakon.kz объяснили психологи и врачи.

Нашла коса на камень

По словам семейного психолога Меруерт Байтуменовой, зной, несомненно, влияет на психическое состояние человека. Особенно в городских условиях, где, не имея возможности переждать его у воды или в спасительном теньке, мы вынуждены передвигаться по раскаленному асфальту, вдыхая выхлопные газы.

Правда, реагируют на зашкаливающие "градусы" все по-разному. Одни – агрессией и тревожностью, другие – напротив, некоторой заторможенностью. И вот когда эти два типа людей "находят" друг друга, особенно в очередях, "пробке" или общественном транспорте... На выходе имеем классический "конфликт зайца и черепахи".

Ко всему прочему, лето не отпускает своих жертв ни в светлое, ни в темное время суток. Ночная духота, от которой не защищают даже распахнутые настежь окна, мокрая от пота постель, палящие в глаза ранним утром лучи добавляют и так уже "раскаленным добела" согражданам проблем со сном. А они лишь обостряют агрессивность и проблемы с когнитивными способностями, вниманием и памятью.

"Как с этим бороться? Подумать о своей энергоресурсности. Если запас общей энергии у человека хороший, то ему легче переносить жару, такой человек умеет контролировать свое эмоциональное состояние и реакции. Низкий же ресурс характеризуется отсутствием мотивации и общей усталостью. И жара усугубит такое состояние", – уверена психолог Меруерт Байтуменова.

Для восстановления душевного равновесия она порекомендовала гулять перед сном, принимать контрастный душ утром и почаще бывать наедине с собой, вдали от шума.

Как "обмануть" организм

Разберем упомянутые проблемы со сном подробнее. Им, кстати, посвящена целая наука – сомнология.

Как отметил врач-сомнолог Виктор Хан, на такие нарушения нельзя смотреть сквозь пальцы, поскольку они крайне негативно влияют на самочувствие, когнитивные функции и качество жизни.

Однако единого ответа на вопрос: "как правильно спать, чтобы не болеть?", попросту нет. Зато есть универсальные рекомендации. Укладываться в кровать можно хоть утром, если, например, человек работает по ночам. Но! В отпускной сезон желающим выспаться "совам" особенно пригодятся шторы.

"Мы должны спать в глубокой темноте. Если мы спим при дневном свете, качественного сна не случится. Потому что организм воспринимает синий спектр света как дневной, ночные гормоны не вырабатываются. Через веки мы все равно получаем свет, задерживается выработка мелатонина. Откажитесь от светильников, гаджетов. Если спите днем, создайте иллюзию ночи", – советует доктор.

Без тотального урона психике

По мнению клинического психолога Анастасии Абрамкиной, жара наносит больше физического вреда, нежели морального:

"Может, конечно, повышаться раздражительность, быстрее наступать выгорание. Да и то в странах, где такая погода не норма жизни, где человеку нужно время на адаптацию к аномальным климатическим условиям. А любая адаптация сопровождается набором психологических процессов, исходя из индивидуальных особенностей. Но в целом, агрессивность и раздражительность повышается почти всегда. Так же жара может влиять на мыслительные процессы, реакцию и прочее. То есть, если заметить, часто в условиях аномальных смен погоды на дорогах мы видим неадекватное поведение водителей и повышенную аварийность".

Абрамкина признала: влияние погоды – дождливой ли, солнечной – на психологическое состояние и настроение есть, но не столь серьезное. Здорового индивида психическими расстройствами ни тучи, ни пекло не одарят.

Ранее синоптики спрогнозировали спад жары и ливни в Казахстане 13, 14 и 15 июля.