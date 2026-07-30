На жару самое то: три охлаждающих напитка, которые легко приготовить дома

Синоптики обещают, что лето еще даст жару. Поэтому купайтесь в лучах солнца и охлаждайтесь вкусными напитками, которые можно легко приготовить в домашних условиях. Zakon.kz предлагает три вкусных рецепта от алматинского бармена.

Елнур Мадиев уже 11 лет работает в ресторанной сфере. Он отмечает, что его профессия важна, потому что бармен не только готовит напитки, но и создает настроение, эмоции и атмосферу. Ведь для кого-то чашка ароматного кофе – старт хорошего дня, а кто-то с пряного вкуса напитка начинает свои отношения.

"Мне кажется, не я выбрал эту профессию, а она меня. Пить безлимитное количество хорошего кофе и при этом бесплатно – везение. А если серьезно, больше всего мне нравится, что эта работа связана с постоянным общением. Каждый день знакомишься с людьми разных профессий, характеров и взглядов на жизнь. Это очень интересно и помогает постоянно развиваться. Гостеприимство – это про заботу о людях, а значит, наша работа действительно приносит пользу". Елнур Мадиев

Однако бар-менеджер считает, что за вкусным напитком не обязательно отправляться в заведение, его можно приготовить и дома.

"Во-первых, домашние напитки – отличный способ разнообразить то, что мы обычно пьем каждый день. Во-вторых, это возможность удивить гостей чем-то необычным и приготовленным своими руками. Для этого не нужно какое-то специальное оборудование. Достаточно хороших продуктов, немного времени и желания экспериментировать. Даже самые простые ингредиенты могут превратиться во вкусный и освежающий напиток". Елнур Мадиев

В жару самое главное поддерживать водный баланс и не допускать обезвоживания организма, рекомендует Елнур Мадиев. Напитки могут дать временное ощущение утоления жажды, особенно если они холодные. Но именно вода лучше всего восполняет потребность организма в жидкости и помогает поддерживать нормальную работу всех систем.

"Если говорить о домашних лимонадах, холодных чаях или компотах, я бы советовал не делать их слишком сладкими. Чем меньше сахара, тем лучше они освежают и тем меньше хочется пить после них". Елнур Мадиев

Бармен поделился тремя рецептами вкусных и освежающих напитков.

Холодный зеленый чай Cold Brew

Чай готовится методом Cold Brew. Обычно этот способ используют для кофе, но для чая он тоже отлично подходит.

"Что нам дает холодное заваривание? Холодная вода медленно вытягивает вкус и аромат из чая, но при этом практически не дает горечи", – уточнил бар-менеджер из Алматы.

Фото: pixabay

Для этого понадобятся:

5 пакетиков зеленого чая;

1 литр холодной воды;

стеклянный кувшин;

по желанию 3-4 слайса лимона, апельсина или лайма.

"Складываем все ингредиенты в кувшин, заливаем холодной водой и убираем в холодильник примерно на 16 часов. После настаивания напиток готов. Если любите сладкое, можно добавить немного сахара или меда. Лично я пью его без сахара. А если дома есть сифон для газирования воды – вообще отлично. Можно сделать газированный холодный чай. Сейчас это один из самых интересных летних напитков". Елнур Мадиев

Компот из сухофруктов: вкус детства

Нет ничего лучше вкусного домашнего компота.

Ингредиенты:

300 г сухофруктов;

1 литр воды;

цедра одного апельсина;

несколько веточек перечной мяты.

"Доводим воду до кипения, добавляем сухофрукты и варим около 20-25 минут. В самом конце кладем цедру апельсина и перечную мяту, после чего даем напитку немного настояться. Сахар я обычно не добавляю – сухофрукты сами по себе достаточно сладкие. Полностью охлаждаем, ставим в холодильник и наслаждаемся. Благодаря перечной мяте компот получается еще более свежим и отлично освежает в жаркую погоду". Елнур Мадиев

Фото: pixabay

Домашняя безалкогольная сангрия

Если хочется чего-то поинтереснее обычного лимонада, то молодой человек рекомендует приготовить домашнюю безалкогольную сангрию. Делается очень просто, а выглядит – эффектно.

Нужны:

1 литр виноградного сока;

1 литр яблочного сока;

1 яблоко;

1 апельсин;

1 лимон;

стеклянный кувшин.

"В кувшин наливаем половину виноградного и половину яблочного сока. Затем нарезаем половину яблока, половину апельсина и половину лимона тонкими дольками и добавляем их в кувшин. Убираем напиток в холодильник примерно на 1-2 часа, чтобы соки напитались ароматом свежих фруктов. Перед подачей обязательно добавляем лед. Получается очень освежающий летний напиток, который отлично подойдет как для семейного ужина, так и для встречи гостей". Елнур Мадиев

Фото: pixabay

Материал по теме Казахстанские врачи предупредили об опасности модного напитка бабл-ти

Бармен напомнил, что все домашние напитки лучше хранить в холодильнике в закрытой стеклянной бутылке или кувшине. Оптимальный срок хранения – до недели. Если в напитке присутствует сахар, большое количество фруктов или ягод, то лучше выпить его в течение 3-5 дней, так как со временем может начаться естественное брожение.

И самое главное – все эти напитки лучше всего пить хорошо охлажденными. Тогда они действительно отлично утоляют жажду и помогают легче переносить летнюю жару.

Однако следует всегда ориентироваться на свое самочувствие: если очень холодное питье вызывает неприятные ощущения, лучше выбирать жидкости слегка холодные.