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Какие семейные традиции могут вызвать ожирение у детей, рассказал врач

весы, лишний вес, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 12:35 Фото: pixabay
Ожирение в детстве может повлиять на всю жизнь человека в будущем, предупреждает российский бариатрический хирург, кандидат медицинских наук Александр Неймарк, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" врач рассказал о влиянии набранного в юном возрасте лишнего веса на здоровье взрослого человека и причинах развития детского ожирения.

Главными причинами развития лишнего веса у детей Неймарк считает нарушение работы эндокринных желез и малоподвижный образ жизни. При этом у здорового ребенка, по его словам, ожирение может появиться из-за нарушения пищевого поведения.

"В частности, к ожирению ведут неправильные психологические установки семьи. Если родители питаются нерегулярно, несбалансированно, то и ребенок копирует их поведение и, как следствие, набирает вес. Кроме того, в семейной системе дополнительно включаются психологические установки, например, "пока не доешь, из-за стола не выйдешь", "за тобой никто доедать не будет" и так далее. Ребенок переедает, теряет связь с собой и уже не чувствует насыщение от пищи, у него есть задача доесть обед полностью. Все это ведет к привычке систематически переедать", – говорит врач.

Таким образом, по словам Неймарка, со временем здоровую пищу вытесняет фастфуд, высококалорийные напитки, сладости, поскольку это проще и быстрее и не требует концентрации на том, что ты ешь.

"Влияет на состояние здоровья во взрослом возрасте и малоподвижный образ жизни в детстве. Сегодня дети предпочитают проводить свободное время за компьютером, играми, фильмами и в социальных сетях, что, конечно, сказывается на их физической форме", – уверен доктор.

Он напоминает, что для поддержания здорового веса есть универсальная формула: нужно тратить столько же или чуть больше калорий, чем потреблять. При малоподвижном образе жизни расход энергии почти не происходит, а избыток откладывается в виде жировой ткани, которая накапливается и приводит к развитию ожирения.

"Ожирение – опасное хроническое заболевание, которое провоцирует развитие сопутствующих заболеваний – проблемы с сердцем, суставами, сахарный диабет второго типа. Вероятность развития ожирения у детей в семьях родителей, страдающих этим недугом, высока и связана с наследственными механизмами, на которые приходится лишь малая доля случаев, а также с закреплением семейных навыков питания и образа жизни при преобладающем влиянии последнего", – уверен врач.

Перерасти ожирение, по словам Неймарка, нельзя, и проблема, скорее всего, останется и во взрослом возрасте, поскольку нарушение пищевых привычек не проходит само по себе, как и изменение метаболического режима организма. Проблему хирург рекомендует решать, задействуя всю семью.

Он отмечает, что когда пищевые привычки сбиты у всех членов семьи, то интенсивное лечение ребенка может не дать никаких результатов. Если дома его продолжат кормить нездоровой и несбалансированной пищей, поощрять малоподвижный образ жизни, похудеть и сформировать правильные отношения с едой у него не получится.

"Для лечения должна быть привлечена вся семья – родителям и старшим братьям, сестрам нужно своим примером показывать ребенку положительные изменения", – говорит Неймарк.

Ранее российский академик рассказала, какая еда может вызвать депрессию и ожирение. В списке продукты, которые проходят множество этапов производства (ультраобработанные). Их употребление также связано с риском приобретения опасных хронических заболеваний. 

Исследование, которое провели английские ученые, показало, что более миллиарда детей и взрослых в мире сегодня живут с ожирением. 


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