Полевые букеты: безопасно ли собирать дикие цветы в Казахстане

У каждой мошки, кустарника и полевого цветка есть свое предназначение в этом мире. Zakon.kz разбирает пользу и вред диких растений с научной точки зрения.

Роль в экосистеме

Разобраться с понятием "полевой цветок" помог ученый из Института ботаники и фитоинтродукции Михаил Данилов. Он пояснил, что это не научный термин, а прежде всего поэтический.

"Растительный блок экосистемы невозможно представить без растений. Полевые цветы – неотъемлемые элементы природы. Их значение играет различную роль. Обычно полевые цветы воспринимаются, как цветущее травянистое растение. Но в дикой природе они могут встречаться на деревьях и кустарниках, которые тоже относятся к категории так называемых полевых цветов. Их можно объединить с термином "декоративное, дикорастущее растение". Полевые цветы относятся к сосудистым растениям, у них проводящая система состоит из трубочек. Есть растения доминирующие, допустим, яблоня, елка. Они определяют структуру больших экосистем в целом. А есть те, что встречаются не так часто". Михаил Данилов

Как отмечает кандидат биологических наук, понятие "полевые цветы" очень растяжимое. Они могут расти как в природных экосистемах – в степях и лугах, так и на огородах. Благодаря наличию в растениях большого количества полезных веществ почва получает питание, насыщая ее макро- и микроэлементами, улучшает плодородность и помогает выводить вредные вещества – токсины и радиацию.

"Если обратить внимание, то можно заметить, что в высокогорьях преобладают цветы с синим окрасом. Это дополнительная защита от ультрафиолетового излучения в горах. У голубых елей листы тоже защищают от излишнего ультрафиолета. Наоборот, в регионах, где жаркое лето, часто встречаются красные цветки, которые отражают инфракрасные лучи, образующие повышенную температуру". Михаил Данилов

Влияние на насекомых-опылителей

Если продолжить говорить о пользе полевых растений, то некоторые из них вырабатывают нектар, привлекающий насекомых, которыми питаются птицы. Кроме этого, насекомые и птицы переносят пыльцу с растений и помогают им размножаться.

"Полевые цветы имеют красивый окрас для того, чтобы привлекать насекомых-опылителей. Есть растения-медоносы. Наибольшее значение имеют те, которые могут образовывать значительные заросли. Это прежде всего плодовые деревья. К примеру, в народе карагану знают, как "золотую акацию", она относится к медоносам. Еще из этой же серии дикий урюк и яблоня". Михаил Данилов

Причины, по которым не стоит собирать полевые цветы

Ученый отмечает, что полевые цветы вполне возможно собирать. Это вполне полезное эстетическое занятие, которое приобщает человека к природе и доставляет удовольствие. На этой основе возникло японское искусство составления красивых и символичных букетов – икебаны.

"Другое дело, если растения определенного вида начинают хищнически и большими охапками собираться. Например, краснокнижные тюльпаны. Это уже некрасиво. Тут должно быть соответственное воспитание населения. В том плане, что чрезмерное вырывание цветков – браконьерство. У того, кто это делает, должно быть разрешение. Допустим, фармацевтические компании имеют сертификаты для сбора лекарственных растений". Михаил Данилов

Также профессор напоминает казахстанцам о том, что почти все растения представляют угрозу для человека.

"Есть люди, страдающие аллергией, пыльца или запах растений вызывает нарушения в организме аллергиков. Еще могут нанести вред растения, занесенные в Черную книгу. Это злостные сорняки, к ним относятся амброзии. Сейчас большая проблема с распространением борщевика сосновского, который даже при прикосновении образует ожоги на теле человека. Нельзя к ним приближаться, тем более трогать и рвать". Михаил Данилов

Угрозы для редких и исчезающих видов

В целом в Казахстане насчитывается более 6 тыс. видов растений. 387 из них занесены в Красную книгу.

"Редкие растения могут быть и не охраняемыми, а просто редкими. И не все растения, которые занесены в Красную книгу, относятся к редким. Просто это особо ценное ресурсное или реликтовое растение. Из полевых цветов к гордости Казахстана безусловно можно отнести реликтовое эндемичное растение, которое растет только на небольшой площади в горах, на водоразделе Или Алматинской области – это тюльпан Регеля. Он очень оригинальный, не похожий на другие цветы. В качестве другого примера можно привести кустарник курчавка Мушкетова. Он растет только в Заилийском Алатау в окрестностях Алматы". Михаил Данилов

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Ведущий научный сотрудник Института ботаники и фитоинтродукции подчеркнул, что угрозой для естественного растительного покрова остается чрезмерная хозяйственная деятельность, выпас скота и строительные работы. Для сохранности и охраны редких видов учреждены заповедники и нацпарки.