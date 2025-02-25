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Советы

Как по цвету шерсти кошки определить ее характер

Можно ли по цвету кошки узнать ее характер, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:23 Фото: pixabay
С научной точки зрения окрас шерсти кошек напрямую не определяет их характер, но многие владельцы и заводчики замечают определенные тенденции. Эти наблюдения могут быть связаны с генетическими особенностями и селекцией пород, сообщает Zakon.kz.

Перечислим популярные стереотипы о характере кошек в зависимости от цвета шерсти.

У черных кошек характер спокойный, уравновешенный, ласковый.

В некоторых культурах их считали мистическими. Они часто обладают крепким здоровьем и высокой выносливостью.

Белые кошки

Независимые, нежные, но могут быть капризными. У белых кошек чаще встречается глухота, особенно у голубоглазых. Это может влиять на их осторожность и привязанность к хозяину.

У полосатых (табби) кошек характер дружелюбный, они игривые и сообразительные.

Поведение полосатых кошек часто более активное, чем у однотонных.

Рыжие кошки

Энергичные, любопытные, дружелюбные, иногда своенравные.

Рыжие коты чаще бывают самцами (из-за генетических факторов), что делает их более игривыми и любознательными.

Трехцветные (черепаховые, калико)

Это независимые, своенравные, но ласковые кошки. Это почти всегда самки (из-за генетики). У таких кошек отмечается сильная индивидуальность.

У серых (дымчатых) кошек характер спокойный. Он преданные и интеллигентные. Часто наблюдается тихий, нежный нрав, но при этом хорошие охотничьи навыки.

Шоколадные и коричневые кошки

Ласковые, любят внимание, интеллектуальны. Встречаются в породах бурма и гавана, которые известны высоким уровнем социализации.

Как цвет может действительно влиять на поведение?

  • Генетика. Цвет шерсти связан с определенными генами, которые могут влиять на нервную систему и уровень гормонов.
  • Порода. Определенные цвета характерны для некоторых пород, а породы уже имеют генетически заложенные особенности поведения.
  • Окружение и воспитание. Отношение хозяев к кошке может зависеть от ее внешности (например, белых кошек часто воспринимают как более нежных, а черных – как загадочных).

Хотя цвет шерсти может быть связан с определенными особенностями характера, основное влияние оказывают гены, воспитание и окружение. Если ищете кошку по характеру, лучше ориентироваться на ее породу и личные черты, а не только на цвет.

Ранее мы рассказывали о породах кошек, которые производят меньше аллергенов и могут вызывать более слабую реакцию у людей, склонных к аллергии. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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