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Связано ли употребление сахара с диабетом, рассказала врач

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом., фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 23:48 Фото: pixabay
Российский эндокринолог Галина Смирнова опровергла распространенные мифы о вреде сахара, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Известиями" она подчеркнула, что сахар сам по себе не вызывает диабет второго типа. Однако чрезмерное употребление сладостей может привести к ожирению, которое является настоящим фактором риска для этого заболевания.

Смирнова также отметила, что в умеренных количествах сахар не представляет угрозы для здоровья. Организм эффективно регулирует уровень сахара в крови с помощью инсулина, поэтому нормальное потребление сахара абсолютно безопасно.

По словам врача, мифы о вреде сахара появились из-за попыток ученых найти причины ожирения. Когда выяснилось, что избыточный вес связан с повышенным потреблением углеводов, стали популярны диеты с ограничением сахара. Чтобы мотивировать людей следовать этим диетам, были созданы различные мифы, объяснила Смирнова.

Эндокринолог также развеяла заблуждения о предполагаемой пользе сахара. Например, многие считают, что сахар улучшает работу мозга. Смирнова уточнила, что хотя мозг действительно использует глюкозу как основной источник энергии, это не значит, что нужно потреблять сахар в больших количествах.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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