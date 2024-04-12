Врач рассказала, что будет, если отказаться от сахара на неделю

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила изменения, которые произойдут с организмом, если попробовать убрать сахар из рациона всего на одну неделю, сообщает Zakon.kz

Как написала в своем Telegram-канале доктор Павлова отказ от сахара поможет многим людям.

"Станете выглядеть чуть моложе. Молекулы сахара негативно влияют на коллаген и эластин, которые необходимы коже, чтобы выглядеть свежо. Снижение уровня сахара приведет к меньшему выделению инсулина, а значит поможет уменьшить хроническое воспаление, связанное со старением", - написала Павлова.

Также отказ от сахара, это по ее мнению, путь к похудению.

"Сахар очень калориен. А ещё он вызывает привыкание, особенно рафинированный, но при этом не посылает мозгу сигналы о насыщении, а наоборот пробуждает аппетит. Замена сладких продуктов необработанными (фруктами, овощами и т.д.) позволит наладить гормональный фон и насыщаться быстрее. Обычно первые изменения в весе и внешнем виде заметны уже через неделю после отказа от сахара, но все индивидуально".

Она также заявила, что убрав сахар человек станет счастливее. Потребление сахара связано с повышенным риском депрессии. Причина опять в хроническом воспалении, которое влияет на функции мозга. Отказ от сахара поможет обрести ясность мыслей и почувствовать себя отдохнувшим.

Выводы сделаны на основе многочисленных исследований по теме.

"От себя хочу напомнить, что добавленный сахар - главная причина эпидемии ожирения в мире. Подслащивают сейчас буквально всё - от соусов до детского питания. Поэтому, употребляя промышленные продукты, вы в любом случае столкнетесь с сахаром. В ваших силах тщательнее выбирать продукцию, ориентируясь на состав, стараться больше готовить самостоятельно и не добавлять сахар в напитки и блюда", - заключила доктор Павлова.

Ранее другой российский врач Ирина Баранова объяснила, как на самом деле правильно употреблять в пищу фрукты, чтобы это было максимально полезно для организма.