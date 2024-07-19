Как избежать онкологии, рассказали эксперты

В американском онкосообществе BMJ Oncology рассказали о повседневных привычках, избавление от которых поможет предотвратить половину случаев рака, сообщает Zakon.kz.

Как передает Daily Mail, в центре внимания оказывается тот факт, что рак молодеет. За последние 30 лет число людей, у которых диагностировали онкопатологию до 50 лет, увеличилось на 80%. Одним из громких примеров сейчас принято называть принцессу Уэльскую Кэтрин. И такая растущая тенденция настораживает экспертов и требует более активных действий с точки зрения профилактики. Поэтому специалисты предлагают ряд рекомендаций, которые позволят свести риск развития рака к минимуму.

Избавиться от "спасательного круга"

Это жир, скопившийся вокруг талии. Так проявляет себя одно из самых опасных – висцеральныое ожирение. Насторожиться следует уже даже при небольшом отклонении от нормы в сторону плюса. Набор лишнего веса молодыми людьми медики связывают с тем, что они больше, чем пожилые, употребляют ультраобработанной пищи, продукты с высоким содержанием сахара и вредных жиров.

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Ходите быстрее

Умеренная физическая нагрузка всегда только на пользу. Особенно хороши, отмечают врачи, для профилактики рака плавание, ходьба и теннис. Упражнения позволяют укреплять иммунную систему, которая вносит свой огромный вклад в дело борьбы со сломанными клетками.

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Следует придерживаться рекомендации – заниматься разной активностью не менее 60 минут в день, а интенсивность упражнений повышать от средней до сильной. Но тут важно не перестараться. Слишком интенсивные тренировки с большими весами могут, наоборот, подавить иммунитет.

Цифровой детокс

Здесь рекомендовано снизить зависимость от телефона. Они провоцируют человека проводить время сидя, а каждый дополнительный час сидения увеличивает все риски для здоровья на 11%. Также дополнительно стоит побеспокоиться о наличии экранного фильтра. Он позволит снизить вредное излучение.

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Умеренность в еде

Специалисты советуют питаться так, будто на дворе каменный век. Вредная и ультрапереработанная еда вносит свой ощутимый вклад в омоложение заболевания. Недостаток овощей, фруктов, зелени и переизбыток фастфуда и вредных жиров приводит к разным проблемам со здоровьем.

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Правильные напитки

Для профилактики рака рекомендуют исключить из рациона сладкие газировки. Даже обычные пастеризованные соки не особо полезны, так как не содержат мякоти, имеют много сахара, который быстро всасывается в кровь.

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Избегание солнечных ванн

Количество случаев меланомы не так редко. И это часто связывают с привычкой путешествовать и постоянно пребывать под открытым солнцем. Бронзовый загар вреден с точки зрения разрушения клеток и ожога кожи. Девять из 10 случаев меланомы можно предотвратить, говорят медики, лишь убавив время инсоляции.

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Особенно опасны с этой точки зрения солярии. С искусственным загаром стоит быть поаккуратнее. Также не стоит выходить под открытые лучи солнца в опасное время – с 11 утра до 16 часов. Не забывать наносить защитные средства для кожи с SPF-фильтром.

Отказ от курения

Это касается как сигарет, так и вейпов. Давно уже известно, что курение негативно сказывается на состоянии сосудов, приводит к ожогу и загрязнению тканей и слизистой, отравляет табачными токсинами организм в целом.

Изучите наследственность

Есть виды рака, которые могут передаваться в семье. Например, всем известно, что рак груди может развиваться из-за наличия в семейной истории ряда опасных генов. И если у женщины их обнаруживают, то предлагают решить проблему превентивно. Также генетически зависимыми могут быть рак кишечника, предстательной железы.

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И, конечно же, важно не забывать про регулярную диспансеризацию. Любой рак лучше предотвратить или найти на ранней стадии, чем разбираться с уже запущенной ситуацией.

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