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Диетолог назвала вариант ужина для спокойного сна

Питомец, отдых, мебель, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 08:40 Фото: pexels
Российский диетолог Маргарита Королева рассказала, какой ужин поспособствует хорошему сну, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" 6 мая специалист посоветовала не есть на ночь сладкое, поскольку это может привести к возбуждению нервной системы, что помешает сну.

"Нельзя перебирать по объему на ужин, то есть пусть будет источник полноценного белка, в котором есть омега-3. Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир – лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиоту кишечника", – отметила Королева.

По ее словам, такой ужин позволит спокойно приготовиться к отдыху, поможет восстановиться относительно других возбуждающих факторов.

Она подчеркнула, что важно ложиться спать не позднее 22:00. Дело в том, что в период с 23:00 до 03:00 в достаточном количестве вырабатывается и мелатонин, и соматотропный гормон.

Ранее ортопед назвал лучшую позу при болях в спине и шее.

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Аксинья Титова
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