#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
454.98
509.53
5.37
Советы

Кому нельзя есть бананы и какой необычный лайфхак с ними существует

Фрукты, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Российский диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, кому стоит ограничить употребление бананов или полностью исключить их из рациона. Также она раскрыла необычный лайфхак с ними, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 6 октября 2026 года она заявила, что бананы исключают при заболеваниях почек – из-за высокого содержания калия, а также при диабете и других нарушениях углеводного обмена – из-за индивидуальной реакции организма на глюкозу.

При этом, по словам Ковановой, для людей, не имеющих подобных заболеваний, банан может стать полезным лайфхаком.

"Если за день вы потребили больше соли, чем допустимо, можно съесть банан. Избыток соли задерживает воду в организме, а достаточное поступление калия помогает почкам выводить натрий", – отметила диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 18:00
Врач не нужен: казахстанцам разъяснили, в каких случаях прием проводит медсестра

Ранее в Минздраве рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ. Также ведомство обратило внимание казахстанцев на недопустимость самостоятельного приема лекарственных препаратов и БАД в целях профилактики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
пельмени
12:50, 02 февраля 2026
Кому запрещено есть пельмени
суп
10:08, 24 февраля 2026
Названы супы, которые "спасут" от похмелья
арбуз
14:01, 07 июля 2026
Почему слишком красивый ранний арбуз может оказаться опасным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram.com/b.sarsekbayev
18:34, Сегодня
Бахыт Сарсекбаев рассказал о подготовке молодёжной сборной Казахстана к ЧМ-2026
Фото: ATP
18:06, Сегодня
Новак Джокович стал чемпионом турнира ATP-500 в Пекине
Сборная Узбекистана по футболу проиграла Южной Корее в товарищеском матче
17:49, Сегодня
Сборная Узбекистана по футболу проиграла Южной Корее в товарищеском матче
Хамзат Чимаев на тренировке
17:32, Сегодня
Хамзат Чимаев предложил Шону Стрикланду миллион за бой вне октагона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: