Кому нельзя есть бананы и какой необычный лайфхак с ними существует

Российский диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, кому стоит ограничить употребление бананов или полностью исключить их из рациона. Также она раскрыла необычный лайфхак с ними, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 6 октября 2026 года она заявила, что бананы исключают при заболеваниях почек – из-за высокого содержания калия, а также при диабете и других нарушениях углеводного обмена – из-за индивидуальной реакции организма на глюкозу.

При этом, по словам Ковановой, для людей, не имеющих подобных заболеваний, банан может стать полезным лайфхаком.

"Если за день вы потребили больше соли, чем допустимо, можно съесть банан. Избыток соли задерживает воду в организме, а достаточное поступление калия помогает почкам выводить натрий", – отметила диетолог.

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