Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 11 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Неважно как и неважно куда – сегодня для Овна главное – совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Овен рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Тельцу сегодня лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Чем-чем, а сдержанностью Близнецы сегодня отличаться не будут. Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Сегодня Близнецы могут наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но могут и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, сегодня эмоции Близнецов будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух не всегда уместно и безопасно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рака потянет туда, где люди веселятся и жизнь бьет ключом. При этом эмоции самого Рака не будут выплескиваться через край. Просто ему будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа сегодня Рака не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня поведение Льва не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий. Льву может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Льва выводы. Гораздо лучше (и безопаснее!) потратить день на занятия каким-нибудь интересным творчеством – сегодня это будет получаться у вас лучше всего.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня эмоции Девы то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Деве захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Деве стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. К примеру, потратить день на учебу и повышение своего профессионального уровня. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня день у Весов будет насыщен общением с самыми разными людьми. Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Весов. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа сегодня не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум, прогулку за город.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня на повестке дня у Скорпиона первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа сегодня склоняют Скорпиона мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, сегодня Скорпиону лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня в мысли Стрельца настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, сегодня самое время этим заняться!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Что-что, а эмоциональный и информационный голод Козерогу сегодня не грозит. Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Козерог может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Водолей сегодня имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на его судьбе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам как воздух понадобится освежить свои эмоции, добавив в свою жизнь ярких красок. Очень неплохо будет устроить у себя дома праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем они давно не виделись). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они сегодня обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Рыбам следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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